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每日限量供應！屏東車站文青風小攤　必喝涮嘴綠豆沙牛奶

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式..

點評：好想邊喝邊拍照～
ETtoday餓勢力

▲▼壹拾壹豆沙牛奶。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

文、圖／虎麗笑嗨嗨

壹拾壹豆沙牛奶 位在屏東車站及屏東觀光夜市附近，搭火車出站步行4分鐘即可抵達，來這裡一定要喝老闆嚴選屏東在地小農綠豆、紅豆製作的豆沙牛奶，有可愛分層很適合拍照（笑）。虎麗最喜歡綠豆沙牛奶，口感細膩滑順，融合牛奶喝起來溫潤順口，甜度剛好不膩，大杯份量會有點小飽足，紅豆沙也是細滑綿密，淡雅清香很討人喜歡，加上微微的沙沙感特別涮嘴。

還有私心推薦必點超級限量款的花生沙牛奶，濃醇的花生風味和奶香，一喝就停不下來！喜歡清爽飲品的話，老闆手工熬煮的金旺果茶也很不錯，可以試試～

▲▼壹拾壹豆沙牛奶。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲來到壹拾壹必喝的兩款經典就是綠豆沙牛奶、紅豆沙牛奶！

▲▼壹拾壹豆沙牛奶。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲綠豆沙牛奶 小40元／大45元

虎麗點的是大杯綠豆沙牛奶，份量十足喝起來有點飽足（笑）。老闆特別嚴選在地小農綠豆，從浸泡去澀後再冰鎮處理、加上煮製入糖，共需花費3天時間才能完成，每天都是限量供應，售完為止！

▲▼壹拾壹豆沙牛奶。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲綠豆沙口感細膩滑順，比較沒有顆粒咬感，融合牛奶很涮嘴。

▲▼壹拾壹豆沙牛奶。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲飲品使用來自屏科大的優質鮮乳，有濃郁奶香但是偏清爽口感，搭配豆沙不會覺得膩。

▲▼壹拾壹豆沙牛奶。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲飲用前記得先搖均勻，過程中會有美美的渲染唷～

▲▼壹拾壹豆沙牛奶。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲紅豆沙牛奶 小45元／大55元

很多人喜歡的紅豆沙牛奶有獨特風味，這杯與綠豆沙使用不同的糖製作，融合牛奶喝起來奶香更濃醇，還有淡淡的豆香，口感也相當細膩滑順！

▲▼壹拾壹豆沙牛奶。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼壹拾壹豆沙牛奶。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲壹拾壹的紅豆沙非常細膩，幾乎入口就化開，沙沙口感融合牛奶也會讓人一口接一口。

▲▼壹拾壹豆沙牛奶。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲花生沙牛奶 小50元 （超限量）

這杯是虎麗心頭好，屬於超級限量款飲品，喜歡花生滋味的吃貨們手腳要快（笑）！老闆嚴選新鮮的雲林花生，手工炒後再製成醬搭配牛奶，滋味十分濃醇不甜膩，有自然花生香氣和層次風味～

▲▼壹拾壹豆沙牛奶。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼壹拾壹豆沙牛奶。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲紅茶鮮乳（小）35元＋珍珠5元

想喝珍珠奶茶的也有好選擇，紅茶鮮乳加珍珠是螞蟻人必點！紅茶的茶味比較濃郁，融合鮮乳喝起來滑順爽口，雖然是固定甜度但不會覺得太甜，加入軟Q珍珠多了豐富咀嚼感，喝完很滿足！

▲▼壹拾壹豆沙牛奶。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼壹拾壹豆沙牛奶。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼壹拾壹豆沙牛奶。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲金旺果茶（小）30元／（大）35元

近期新推出的金旺果茶是清爽系列，很適合消暑解膩！老闆手工熬煮的金旺果茶喝起來酸甜爽口，虎麗覺得酸度比較明顯，不是死甜的口感哦！

▲▼壹拾壹豆沙牛奶。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲菜單MENU。

▲▼壹拾壹豆沙牛奶。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲壹拾壹豆沙牛奶攤位外觀。

▲▼壹拾壹豆沙牛奶。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲可以拍照的打卡牆。

▲▼壹拾壹豆沙牛奶。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

壹拾壹豆沙牛奶

地址：屏東縣屏東市光復路2號
營業時間：週一至週六11：30～19：30 ／週日公休
電話：0933-684965

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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關鍵字： 壹拾壹豆沙牛奶 虎麗笑嗨嗨 達人美食 美食情報 屏東美食 屏東車站美食

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