小酌一杯！藏身台北巷弄的雞肉專門串燒居酒屋　配酒剛剛好

點評：三五好友相聚的好地方～

文、圖／食癮，拾影

居酒屋對城市人而言，是夜幕之後、亮月升起時會想起的秘密基地，在工作終於告一段落、終於可以放鬆心情、享受生活的時候，我們和三五好友相聚，大家舉起杯，一同歡笑地敬眼前的美酒、美食與彼此。然後一口飲下手中那杯生啤酒，吃下職人以炭火鹽燒的雞肉串燒，美味迸發在嘴裡，同時也在心頭綻放著名為暢快的花朵。

/ Cherry.

在中山捷運站周邊，這裡靠近大倉久和與林森公園，稍微遠離了熱鬧的路段，一間名為「頑 居酒 炭火燒鳥」的小店，在夜晚時開放大門、點燃門前的燈籠，「歡迎光臨 いらっしゃいませ」一位臉帶微笑的男子匆匆從吧檯裡走出來，「不要叫我店長，叫我馬丁就好」待客人們如自己的好朋友一般熱切的他，一面招呼、一面與我們簡單介紹著菜單。

頑 居酒 炭火燒鳥，是以雞肉料理（特別是串燒）作為專門的居酒屋。馬丁喜愛日本文化，尤其鍾情居酒屋的料理與氛圍，特意赴日學習，如今歸鄉經營起了屬於自己的小店。在店裡，從招呼客人、準備食材、料理過程⋯，都有他堅信與執著的原則，認真的對待每一份送出去的餐點與客人，馬丁的真心造就不少回頭熟客，甚至還有許多在台生活、工作的日本客人也十分喜愛這裡。

與以往我們對日本居酒屋的狹小、擁擠感不同，頑 居酒 炭火燒鳥 的空間是寬敞輕鬆的，無論是坐在吧台、或是單獨的四人座位，可以感受到店家的用心，將桌與桌的距離拉開，不特意多擺幾張座位，讓每一組客人都能在最舒適的環境下用餐。

▲季節限定 桂花精釀啤酒（左）＄180元

論居酒屋，酒必定是店裡的重點。其實在一走進頑 居酒 炭火燒鳥的第一眼，就會先看見櫃檯旁陳列的密密滿滿的酒櫃。除了櫃裡的日本酒，店裡販售的則是特選的台灣精釀啤酒，此外也有深受大眾喜愛的角嗨和水果酒。

這日我們選了一杯季節限定的 桂花精釀啤酒，品飲之際能感受到淡淡的桂花香氣，清香與麥香結合，喝起來多了幾分甜味，也不容易感到膩或是苦澀。若是不喝酒，也可選擇軟性飲品：汽水、茶飲來搭配串燒料理，同樣能開懷恣意地大快朵頤。

▲薩索雞刺身＄260元

▲皮皮鮪魚沙拉＄260元

先上桌的是兩道冷盤前菜，也是店裡最具人氣與特色的料理。雞肉刺身，使用來自法國的薩索雞，店長說，這種雞的肉質會更柔嫩，且皮脂並不會太油太厚，於是特別適合用來作能呈現雞肉原味的料理，比如雞肉刺身。第一回嘗試生雞肉的我原是感到狐疑的，不過在入口之後卻是意外喜愛，在咀嚼的過程中陶醉在雞肉的柔軟與淡淡鮮甜之間，很好吃呢！

皮皮鮪魚沙拉，則是以鮪魚生魚片作為料理基底，在薄切的鮪魚刺身上淋滿番茄、洋蔥、甜椒、橄欖、與油醋，像是西班牙料理Tapas一般，酸、鹹、甜的滋味相互交疊，清爽的滋味更使得胃口大開、口腹之慾隨即被點燃。

▲新娘里肌＄70元

同樣使用薩索雞，不同於一般雞肉的是，將這份雞肉烤至五分熟，呈現出外熟、內生的狀態。外型有如白紗一般的潔白明亮、肉質則是柔軟輕盈，或許這便是取名的來由吧？而這份雞肉串也沒有多作調味，僅以鹽搭配少許山葵，吃起來是香嗆之間的雞肉鮮甜，特別好吃。建議大家，若是還不敢嘗試雞肉刺身，不妨先從這份半生熟的新娘里肌開始吧！

▲墨飛香腸＄220元

使用墨魚與飛魚卵製作而成的香腸，切片之後經過煎烤，香腸帶有鮮而不腥的海鮮氣息，口感上則是偏為嚼脆，也有一種在品嚐花枝丸、章魚腳的彈性，相當特別，個人覺得很是下酒。

▲櫛瓜＄70元、二頭雞＄95元、蔥段雞腿＄80元、雞頸串＄100元、（以上為一串價格）

在頑 居酒裡，店家只使用兩種雞肉：薩索雞、桂丁雞，薩索雞通常用來表現柔軟的料理口感，而桂丁雞的特色則是他帶有的嚼勁與彈性。比如店裡販售的 二頭雞串燒，取「二頭肌」諧音，其實是使用桂丁雞的肩膀肉，吃起來較為扎實，但並不會難嚼，喜歡將雞皮特意烤得微微焦脆的部分，再撒上些唐辛子，吃起來很涮嘴。

除了肩膀肉之外，還有平常較少吃到的雞肉部位：雞頸串，據說是一道較為費工的料理，需要先將雞脖子片下處理成串，再進行火烤，而雞頸肉較有彈性，也有幾分Q度，咀嚼之間則能感受雞肉與炭火結合的香氣。

蔥段雞腿，吃起來便是鮮嫩多汁的雞腿肉，再搭配著帶些焦香的大蔥段。以往在吃烤雞腿串時，油的部分有時會較多而使得在品嚐時整體有些膩口，不過頑 居酒的料理，大多經過處理，並沒有留下過多的油，這部分是我相當喜歡的。

▲烤香菇＄80元（一串）

「蔬菜是最難駕馭的」看似平凡的烤櫛瓜，不單單是一份作為串燒收尾的清爽食材，在料理過程中，可是極需要技巧與經驗的。讓蔬菜保持著水份與鮮度，這是讓一份烤蔬菜串燒好吃的必備條件，於是需要懂得控制火侯與時間，甚至是料理的環境、角度，都能對食材有直接的影響。而當天在頑 居酒品嚐到的烤櫛瓜與香菇都讓我相當喜愛，搭配上淡淡的煙燻炭香，品嚐食材純粹的原味，總是迷人。

▲沖天炮炸雞塔＄380元

頑 居酒裡視覺衝擊最強大的一道料理，將衝上天邊的唐揚雞肉塔放在啤酒杯裡，油汁緩緩滴落在杯中，同時飄散著誘人的香氣，若這是一把劍，我想便是最邪惡又殺傷力十足的武器了吧（笑）

不過在品嚐的時候，服務人員會將唐揚雞肉一個個拿下，雞肉塔的模樣只是上桌時的表演秀而已，並不會讓客人直接拿起來吃，因為唐揚雞肉使用雞腿部分，油脂較為豐富，建議可以一口雞肉、搭配生菜或是番茄，吃起來會比較解膩。

▲牛滷溏心飯＄190元

每日限量的牛滷溏心飯，似乎是來到頑 居酒不能不點的料理之一。雖說這道並不是使用雞肉料理，而是牛肉製作成如滷肉飯一般的滷肉與滷汁，淋於白飯與溏心蛋上，吃起來讓人特別滿足。很喜歡店家自製的牛滷，帶有幾分燒肉的甜鹹滋味，實在很下飯。

▲雞翼＄80元（一串）

烤雞翼是我當天特別喜愛的料理之一，儘管我平常並不是特別愛啃雞翼的部位，經過炭火與灑鹽的洗禮，雞翼擁有著軟嫩口感，以及鹹香與煙燻氣息，即便是在料理過程中，師傅灑鹽灑的份量很多，嚐起來卻也不至於感到死鹹。然而最迷人的，是雞翼外皮的脆度，外脆內軟的口感，再帶上一些肉汁、配一口啤酒，便是最好的享受了。

▲鮮雞湯、蛤蜊湯＄100元

最後的收尾，用兩碗溫熱的湯緩緩大快朵頤之後的胃口。兩樣湯品的表現都不錯，特別喜愛已成濃白色的鮮雞湯，雞湯滑口香濃，滿滿的雞肉精華，在寒冷的天氣裡喝上一口，就像是穿了一件刷毛的暖衣，好暖。

頑 居酒 炭火燒鳥



地址： 台北市中山區中山北路二段27巷12號

營業時間：18：00～12：00（每週日公休）

電話： 02－25812557