在西門町找到溫暖！森林小木屋中品嚐義大利麵、燉飯

點評：想去一趟西門町體驗這間森林系廚房

文、圖／食癮拾影

蘑菇森林義式廚房，原先是以店名「蘑菇森林義大利麵坊」座落在鄰近中山站、當代藝術館旁，如今遷店已有數月，新店面位於靠近北門、西門町一帶的開封街上，以繽紛、溫暖的森林模樣，存在於舊城、相機街、熱鬧街市之間。

／Cherry.

不曾造訪過舊店面，不過看到一些老客人的評論，似乎新店面做了不少風格上的翻新與設計。以插畫、繪本風格作為餐廳的視覺，不論是可愛的蘑菇女孩、或是店裡外各種帶有森林元素的繪畫圖樣，皆來自老闆的手筆。

原先從事設計工作的老闆，在一次的轉職機會，改變了人生道路走進餐飲的世界，儘管如此，他仍舊不忘自己心裡喜愛的藝術，將自身創作都放入餐廳之中，也創造了蘑菇森林的新世界。

店面空間簡單、寬敞，多以2～4人座位為主，也有適合多人聚餐的長桌座位，喜歡店裡以木質作為裝潢的主要的牆面設計，搭配著木桌椅，更有幾分森林小木屋的感受。

天花板上充滿綠樹與花叢，並吊著一盞一盞閃爍燈泡，像是星星一般，可愛也浪漫；然而，店裡有許多小細節其實都是他們親手、用心去做的。

比如木頭牆的斑駁紋路，是親自以油漆一筆一筆去繪上、牆上擺放的畫作和照片，是來自老闆的創作與前身蘑菇的餐廳內景照，對於他們而言，原址的蘑菇是一份珍貴的人生記憶，於是當然要在新蘑菇裡留下紀念。

蘑菇森林義式廚房，主要販賣著義大利料理：義大利麵、燉飯、比薩、開胃菜與甜點，種類多樣豐富，肉食、海鮮、蔬食都可選擇，符合各式各樣的客人需求。其中較為特別的是一直以來就很受歡迎的雙主餐料理，比如軟殼蟹義大利麵、雞腿排義大利麵⋯，另外也有遷店之後新推出的雙人套餐，若是與三五好友一同前來，不妨多點幾份不同的餐點，一起分享，也能吃到最多的料理。

▲青醬雞肉燉飯＄210元

一上桌便是濃濃的羅勒香氣，喜歡燉飯整體的調味，不過鹹也不會油膩，燉飯中的蘑菇帶有水份，雞肉也挺軟嫩，唯一較不習慣的是當天吃到的燉飯米口感偏軟、濕，我還是偏愛有咬勁的義大利米，不過若是喜歡軟一些口感的朋友，便很推薦。

▲辣味奶油大蝦義大利麵＄305元

身為豪華菜餐點系列之一的料理，以三隻天使紅蝦作為主食，義大利麵則是以自製奶油醬拌炒，並且加辣調味，使得奶油義大利麵吃起來並不容易感覺膩口。煎烤後的大蝦很好吃，蝦殼的脆度甚至是可以直接咬開的，以蝦肉沾佐奶油醬品嚐也很對味。

▲地中海黑墨魚披薩＄240元

在蘑菇森林義式廚房，這裡的披薩光是餅皮就有五種口味：原味、草莓、黑墨魚、墨西哥辣味、紫薯，店家特別推出了不同口味的麵皮，讓披薩變得有趣許多，而這些有口味的麵團，也都是以純天然的食材製作而成。我們可以選擇自己喜歡的餅皮口味（原味以外需另加15元），再搭配上喜歡的配料，做出屬於自己的蘑菇森林披薩。

若是不想自己決定，也可以直接選擇菜單上的披薩口味，像是我們點選的地中海黑墨魚披薩，是使用黑墨魚麵糰，搭配上墨魚圈與起司，味道簡單，帶著濃濃的起司香氣，趁著剛烤好時品嚐，最外層的餅皮輕薄且脆，越往中間則是越軟，可以折起來、或是捲起來吃！

▲牧羊人起士茄汁燉牛肉丸＄199元

鋪上滿滿的起司，在拉起牛肉丸時，茄汁的香氣、牽絲的畫面著實讓人垂涎，那是最誘人的一瞬了。這道非常適合作為大家一起分享的前菜、小點心，一人一口牛肉丸，不會太飽，正好將胃口打開，如此才能享用更多的義大利美味。

▲經典奶油磅蛋糕＄45元、蜜蜜蘋果磅蛋糕＄55元

飯後甜點，是來自老闆娘的巧手。喜愛甜點的老闆娘，平時也喜歡動手做一些甜點，磅蛋糕原本只是自己的小嘗試，在加入菜單之後，更受到不少客人們的喜歡，如今正式販賣的磅蛋糕已有三種口味（經典奶油、藍莓、蘋果）磅蛋糕口感的確不錯，扎實不乾硬，咬下之後能感受到綿密的質地，調味上也很簡單舒服，並沒有添加不自然的香料。

▲拿鐵咖啡（冰）＄135元、蜂蜜鳳梨蘋果茶（冰）＄135元

飲料方面，店裡較有人氣的是以水果作為主角的調飲系列，像是水果茶、蘋果茶等等，而我當天品嚐的蜂蜜鳳梨蘋果茶，則是比想像中清爽許多，喝起來酸酸甜甜也挺解膩，特別的是裡面還有加入山粉圓增加口感！除此之外，也有基本的拿鐵咖啡、抹茶、可可與冰沙可以選擇，種類同樣很豐富。

蘑菇森林義式廚房 Mushroom Forest



地址： 台北市中正區開封街一段90號 （北門站1號出口、西門站5號出口）

營業時間：11：30～21：30

電話： 02-2550-9092

