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永和復古民宅咖啡館　芝麻戚風甜而不膩、檸檬咖啡清爽留香

食癮，拾影 食癮，拾影

穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市..

點評：芝麻戚風蛋糕好特別呀～
ETtoday餓勢力

▲▼永和復古民宅咖啡館。（圖／食癮提供）

文、圖／食癮拾影

生活總是會有遇到瓶頸的時候，當想法卡住了、做什麼事都提不起勁、找不回初衷與自信，那時我會停下手邊的工作，讓身體與心情都暫停下來，放空一個小時、看部一直想看的電影、或是出發去說了好久要去的咖啡館。

／Cherry.

似乎是在除夕之前，所有工作都擠在假期前一週，都忘了是如何度過那樣爆炸修圖、趕文的時間，只記得當把事情妥妥的完成之後，我立刻約了好友去吃一直想去的滿初，正好是草莓的季節，那麼就用草莓蛋糕來慶祝假期的開始吧。

▲▼永和復古民宅咖啡館。（圖／食癮提供）

▲▼永和復古民宅咖啡館。（圖／食癮提供）

▲▼永和復古民宅咖啡館。（圖／食癮提供）

搭著車經過狹小的民治街市場，春節前夕的菜市場人潮特別的多，我一邊疑惑著這樣的路段裡會有咖啡館的存在，一邊看著路線正確的導航地圖，終於在走過人車擁擠的市場小巷之後，看見了寫著滿初二字的小小民宅。

▲▼永和復古民宅咖啡館。（圖／食癮提供）

▲▼永和復古民宅咖啡館。（圖／食癮提供）

水泥牆與斑駁的白色木門，是對滿初的第一印象。暗室裡微微散出的黃光，不刺眼的亮度就像是房間裡的夜燈，尤其溫暖。

▲▼永和復古民宅咖啡館。（圖／食癮提供）

▲▼永和復古民宅咖啡館。（圖／食癮提供）

▲▼永和復古民宅咖啡館。（圖／食癮提供）

與以往造訪過的咖啡館有著相似風格，但滿初卻多了一股獨特氛圍，也許因為這日人少，能清楚聽見老闆與客人之間相談甚歡，或是一邊認真煮著咖啡、做著甜點，卻也能笑笑地與彼此聊天，如同那日老闆在夜幕拉下之後送給我們的水果酒一般，一切是那樣的自在放鬆，還帶了幾分甜甜的微醺。

▲▼永和復古民宅咖啡館。（圖／食癮提供）

▲▼永和復古民宅咖啡館。（圖／食癮提供）

坐下之後，第一眼就被店裡的水杯給吸引，我與好友都直呼這杯子實在好美，正是我心目中喜愛的復古模樣。再搭配著一邊的桌燈，燈上的花紋也是同樣的復古設計，燈光照耀在水泥牆、木頭桌上，無疑是店裡最迷人的景象。

▲▼永和復古民宅咖啡館。（圖／食癮提供）

▲▼永和復古民宅咖啡館。（圖／食癮提供）

▲伯爵茶草莓戚風＄150元

正是為了草莓季裡的草莓戚風蛋糕而來，小巧可愛的莓紅色點綴在粉雪般的鮮奶油之上，這樣的組合總是療癒。一口挖下，戚風口感鬆軟好吃，咀嚼之間是一抹輕輕的茶香氣，蛋糕夾層之間也藏有鮮奶油與草莓切片，吃來酸甜，層次也變得豐富，不過鮮奶油的質地若是能再輕盈一些，我想會更好。

▲▼永和復古民宅咖啡館。（圖／食癮提供）

▲▼永和復古民宅咖啡館。（圖／食癮提供）

▲日式芝麻戚風＄130元

當天其實更喜歡這份芝麻戚風，濃郁的芝麻香氣，甜而不膩，在入口之後滿溢嘴中，儘管不是芝麻控，我想也會沈浸在這樣香濃的芝麻魅力之中。

▲▼永和復古民宅咖啡館。（圖／食癮提供）

▲檸檬咖啡＄150元、耶加雪菲　水洗＄150元

在老闆煮著咖啡的時候，空氣裡早已充滿著咖啡香氣，那是一份帶有些許焦味的氣息，不過在化身成為一杯溫潤的單品咖啡時，喝起來卻是特別的柔和。讓人驚豔的是用高腳杯盛著的檸檬咖啡，酸與冰沁的口感，瞬間沖淡了原先嘴裡的蛋糕甜味，味蕾頓時被一股屬於檸檬的清爽化解，順著冰涼的咖啡一同入喉，讓整個身子都暢快了起來。想想今年冬天喝的熱咖啡還真是不多，暖冬的天氣，還是得用一杯冰咖啡來消解身心裡的燥熱。

▲▼永和復古民宅咖啡館。（圖／食癮提供）

「用滿滿的熱情，來成就一開始的初衷」擅自的把老闆在專訪裡說的話收藏在心中，當作是一種鼓勵，也是種提醒。生活總是不能失去自己本有的靈魂、熱忱、初衷，如此一來，才能往後走得更長遠，哪一天我們遺忘了怎麼去喜歡、怎麼去享受，那就先停下腳步吧，透過時間來沈澱自己，不要急著再次邁開腳步，總得告訴自己是真的準備好了，才能再次大步前行。

滿初•烘焙工作室•Mind True Roasting x Baking House

地址：新北市永和區智光街57號（永安市場站、中興新村公車站）
營業時間：週四～週日 13：00～22：00（以粉絲專頁公告為主）
電話：0229405536

食癮，拾影
穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市裡、巷弄中、家門旁的秘密美食，熱愛探索擁有故事的角落。
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關鍵字： 滿初烘焙工作室 食癮拾影 達人美食 美食情報 永和美食

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