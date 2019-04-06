這展覽「有毒」！上海當代藝術博物館　探討人機共生可能性

點評：當代藝術館就在黃浦江旁邊超美的><

▲上海當代藝術博物館。

記者謝璩安／上海報導、攝影

上海當代藝術博物館位於上海市黃浦區黃浦江畔，是中國第一座公立的當代藝術博物館，過去曾經是南市發電廠，直到2012年才成為上海當代藝術博物館。當年上海當代藝術博物館和上海世博會中國館改建而成的中華藝術宮共同開館，同時也和「重新發電——2012第九屆上海雙年展」同時開幕，因此上海當代藝術博物館目前是上海雙年展的主場館。

▲上海當代藝術博物館一樓的親子區域。

除了是上海雙年展的主場館以外，時不時也會有免費的展覽。2018年底到2019年初就在五樓的7號展廳展出了「2018青策計畫」。青年策展人計劃創立於2014年，是上海當代藝術館的年度學術項目，目的是在探討展覽對現代社會的意義以及是否有新的展覽可能。

跟著時代的腳步，結合新興的技術和思維，發展出不同的展覽可能，同時今年在展覽期間，也舉辦了五週年的特別活動，透過策展過程中的文獻資料、出版刊物和紀錄片等等形式，紀錄下所有參與人員和完成展覽的過程。

▲「有毒」的展區以黑色系為主，用大膽新穎的角度看待人機共生的可能性。



有兩個方案在2018青策計畫的徵選中脫穎而出，分別是「有毒」和「林中的樹倒下而沒有人在」。「有毒」這個展覽主要表達在人工智能和大數據發達的年代，利用相當大膽、新穎和思辨的角度看待「人機共生」的可能性，利用程序語言和新媒體傳達在網路高速發展的時代背後，有什麼樣的病毒潛在；因此在展區能看到許多現代化的機器和材料結合，用一種近乎冷漠、抽離的態度來看待身處的世界，整個展區以黑色系為主。

▲「今童」，有毒展區中的交互動態裝置。

「林中的樹倒下而沒有人在」的風格整體與「有毒」差非常多，是以純白和鮮豔色彩的牆壁構成，「林中的樹倒下而沒有人在」源於一個從古至今的哲學議題：我們自身所觀察範圍以外的世界是否存在？藝術家團隊是由香港策展人陳子澂和張瀞尹為主，以藝術品做為藝術家和觀眾的橋樑，用自己的角度觀察世界，並將看到的社會問題反映在藝術作品當中，展現自己的世界觀。整個展區運用相當多的視覺藝術和虛擬技術，有些諷刺、也有些赤裸，讓觀眾在看完展覽以後也會不自覺地反思自己身處的世界。

▲「林中的樹倒下而沒有人在」的展區以純白和鮮豔的色彩為主。

▲電視機中播放過去的生活，展現現代社會的變化。

上海當代藝術博物館

地址：上海市黃浦區花園港路200號

營業時間：11:00–19:00（週一休館）

電話：+86 21 3110 8550