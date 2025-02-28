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韓式燒肉「金豬食堂」登台地址曝光　首店落腳台北市中山區

▲韓式燒肉「金豬食堂」登台地址曝光　首店落腳台北中山區。（圖／讀者提供）

▲韓式燒肉「金豬食堂」登台地址曝光，首店落腳台北市中山區。（圖／讀者提供）

記者黃士原／台北報導

連6年被選入首爾必比登推介，同時也是BTS、RIIZE、aespa最愛的「金豬食堂」即將登台，目前正在籌備中，近日被網友發現中山區某棟建築物掛上金豬圖案布條，暗示台北首店即將落腳這裡。

韓式烤肉餐廳「金豬食堂」有首爾最強的韓式燒肉店稱號，除了連續6年被選為米其林必比登推介，更是BTS、RIIZE、aespa、WayV、NCT 127和崔宇植等韓星的愛店。店裡招牌是帶骨五花肉、霜降豬肩肉、肩胛肉等，而且都由專人桌邊代烤，不怕技術不好而烤焦。由於餐廳不提供預約服務，想吃只能現場排隊，通常需要等上1至2小時，有網友就說這是該店的最大缺點。

▲連續6年被選入首爾米其林必比登推介的「金豬食堂」即將登台。（圖／取自金豬食堂IG：gold_pig1982

金豬食堂今年初傳出登台消息，近日更被網友發現，台北市中山區「麵屋一燈南京店」舊址的整棟建築物，掛上了金豬圖案大布條，暗示台北首店即將落腳這裡。

▲日本咖哩連鎖品牌「日乃屋」將登台。（圖／取自X／@hinoya_koushiki）

另外，喜歡日式咖哩的民眾有新選擇！來自日本的咖哩連鎖品牌「日乃屋」將登台，第一家店正在籌備中，餐廳地點落腳高雄鼓山魚市場。

日乃屋是日本人氣咖哩品牌，在日本已有近百家分店，以其香濃順口的咖哩醬聞名，一入口時會先嚐到微甜口味，接著湧現辛辣層次，屬於日本家庭風格。除了基本的生蛋咖哩飯、半熟蛋咖哩飯外，還有炸豬排咖哩、漢堡排咖哩、炸雞咖哩等多種選擇。

關鍵字： 美食雲 金豬食堂

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