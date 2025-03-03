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停不下來的海上盛宴！閨蜜旅行這樣玩最夏趴

文／七逗旅遊網　圖／MSC地中海郵輪

閨蜜相揪來MSC榮耀號度假，就是要天天睡到自然醒、吃到撐、玩到High！起床就有陽台早餐等著你，邊吃邊欣賞無敵海景；下午血拚免稅精品、體驗海上SPA；晚上進入瘋狂模式，看秀、跳舞、享受微醺滋味，從白天到夜晚，時刻精彩隨你玩！
 

▲▼ 度假,郵輪,美食,SPA,購物,七逗旅遊網,MSC,地中海郵輪,榮耀號,日韓。（圖／MSC地中海郵輪提供）
▲MSC榮耀號滿足一站式海陸度假享樂。

美好的一天，就從陽台早餐開始。穿浴袍、吃法式可頌，享受海風輕拂，還有無敵海景相伴。吃飽喝足後，當然要梳妝打扮、換上美美的洋裝，在船上各個網美景點拍個夠，留下滿滿的回憶。施華洛世奇水晶旋梯超夢幻、榮耀大道根本海上香榭麗舍、天際線酒吧的360˚落地窗景美到讓人發呆，還有主題餐廳精緻的用餐氛圍，超Chill的甲板泳池，每一個都是必拍打卡點。
 

▲▼ 度假,郵輪,美食,SPA,購物,七逗旅遊網,MSC,地中海郵輪,榮耀號,日韓。（圖／MSC地中海郵輪提供）
▲榮耀大道80米LED天幕秀輪番上演，兩側知名品牌店林立，無數派對也在此熱鬧登場。

MSC榮耀號共有13間餐廳、20間特色酒吧，環球美味應有盡有，簡直是美食天堂。午餐就去美式牛排館大口吃肉，超多汁的牛排直接衝擊味蕾，最後用爆漿熔岩巧克力劃下完美句點。
 

▲▼ 度假,郵輪,美食,SPA,購物,七逗旅遊網,MSC,地中海郵輪,榮耀號,日韓。（圖／MSC地中海郵輪提供）
▲美式牛排屋，大口吃肉超滿足。

下午轉戰榮耀大道，這兒不只有天幕秀輪番上演，兩側還有超過200個知名品牌商店，眾多時尚精品打折還免稅，買起來超划算；逛累了，來一球義式Gelato冰淇淋+可麗餅，滿足另一個胃。

晚餐誰請客？用女力PK滾球決勝負吧！餐前別忘了體驗海上SPA，火山岩熱石按摩、泰式足浴隨你挑，泡免費的按摩浴池也不錯，讓你從頭到腳都放鬆舒暢。晚餐換口味到海度壽司吧，刺身、握壽司、燒鳥串加迷你柚子拉麵，每種各來一份超過癮。
 

▲▼ 度假,郵輪,美食,SPA,購物,七逗旅遊網,MSC,地中海郵輪,榮耀號,日韓。（圖／MSC地中海郵輪提供）
▲換上全白造型，揪閨蜜一起跑趴去。

到了夜晚，才是MSC榮耀號的嗨點！除了倫敦大劇院呈現不同的精彩歌舞秀，還有夜貓子最愛的白色派對，記得配合DRESS CODE先回房換裝，白色之夜舞力全開，和閨蜜一起瘋玩狂歡。

推薦行程：
【MSC榮耀號～夏季嘉年華活動】
2025年6-7月航次 日韓假期
★早鳥優惠：每房最高減5,000元
★加碼優惠：6/8、6/11、6/15、6/19、6/24 限定航次
指定內艙及遮蔽陽台艙，每房再減6,000元

詳情請上：
MSC地中海郵輪官方合作旅行社網站 https://msc-cruises.com.tw
MSC地中海郵輪官方Facebook https://www.facebook.com/MSC.Cruises.Taiwan

關鍵字： 度假 郵輪 美食 SPA 購物 七逗旅遊網 MSC 地中海郵輪 榮耀號 日韓 閨蜜

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