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全家Chill嗨嗨！三代同玩「MSC榮耀號」海上歡聚暢享天倫樂

文／七逗旅遊網　圖／MSC地中海郵輪

MSC榮耀號一站式海陸郵輪假期，不用天天打包行李、換飯店住，是最適合帶長輩出遊的旅行方式，不分男女、一家大小都可在船上找到喜歡的玩法，兒童活動室托管、成人泡酒吧，各自精采；也能聚在一起看秀、打麻將、玩桌遊、聊天吃飯，全家從早到晚笑嗨嗨。
 

▲▼ 郵輪,海上假期,家庭旅遊,美食,娛樂,MSC榮耀號,三代,天倫,一站式,海陸郵輪假期。（圖／MSC榮耀號提供）
▲MSC榮耀號共有13間餐廳，提供豐富多元的海上味蕾盛宴。

爸媽帶孩子陪阿公阿嬤一起吃早餐，必點煙燻鮭魚、斑尼迪克蛋，充滿豐富美味的層次，為全家人補足營養的一餐。晨間活動，就由舞蹈老師泳池畔帶伸展，隨著音樂響起，曼波、倫巴輕搖擺，簡單易學的舞步，阿公阿嬤也能輕鬆跟上；另也可選擇健身房的瑜珈體驗，慢慢暖身開機。
 

▲▼ 郵輪,海上假期,家庭旅遊,美食,娛樂,MSC榮耀號,三代,天倫,一站式,海陸郵輪假期。（圖／MSC榮耀號提供）
▲跟著老師一起伸展，海上輕舞搖擺。

中午陪阿公阿嬤吃異國美食，HOLA! Tacos墨西哥小館有拉丁美洲和墨西哥風味，海渡壽司吧&鐵板燒主推日式匠心料理，美式牛排屋大口吃肉，補充蛋白質、鐵質，促進新陳代謝。不同選擇、盡享美味！
 

▲▼ 郵輪,海上假期,家庭旅遊,美食,娛樂,MSC榮耀號,三代,天倫,一站式,海陸郵輪假期。（圖／MSC榮耀號提供）
▲施華洛世奇水晶舞台上，美妙歌聲一首接一首。

飯後散步閒逛消食，隨即各自解散找樂子。阿公阿嬤聽歌、看海、摸八圈，累了隨時回房睡午覺；小小孩玩樂高海上樂園，大孩子玩亞利桑那水上樂園、打桌遊；有空的爸媽飆F1模擬賽車、打保齡球，或是海上逛街、做SPA。
 

▲▼ 郵輪,海上假期,家庭旅遊,美食,娛樂,MSC榮耀號,三代,天倫,一站式,海陸郵輪假期。（圖／MSC榮耀號提供）
▲F1模擬賽車，讓你在海上也能感受飆車的速度與激情。

晚餐換個口味，全家來嗑鴛鴦鍋。愛吃辣的大人，海鮮、肉片、菇蔬菜盤通通涮麻辣湯底，不用勉強自己陪孩子吃原味鍋底，一人涮一邊，皆大歡喜。
 

▲▼ 郵輪,海上假期,家庭旅遊,美食,娛樂,MSC榮耀號,三代,天倫,一站式,海陸郵輪假期。（圖／MSC榮耀號提供）
▲海中閣餐廳提供道地中式火鍋，最對台灣人的味。

緊接著，來到看秀時刻，全家一起進大劇院，欣賞媲美倫敦西區音樂劇的精彩歌舞表演。結束後，等船離港入公海，轉戰娛樂場、玩吃角子老虎機，看看誰是全家手氣最好的幸運星？睡前再來一片香噴噴的現烤披薩，偶爾放縱食慾，撫慰禁不住誘惑的胃，至於減重、健康這些事，就等假期結束再面對了。
 

▲▼ 郵輪,海上假期,家庭旅遊,美食,娛樂,MSC榮耀號,三代,天倫,一站式,海陸郵輪假期。（圖／MSC榮耀號提供）
▲倫敦大劇院輪番呈現不同精彩表演。

推薦行程：
【MSC榮耀號～夏季嘉年華活動】
2025年6-7月航次 日韓假期
★早鳥優惠：每房最高減5,000元
★加碼優惠：6/8、6/11、6/15、6/19、6/24 限定航次
指定內艙及遮蔽陽台艙，每房再減6,000元

詳情請上：
MSC地中海郵輪官方合作旅行社網站 https://msc-cruises.com.tw
MSC地中海郵輪官方Facebook https://www.facebook.com/MSC.Cruises.Taiwan

關鍵字： 郵輪 海上假期 家庭旅遊 美食 娛樂 MSC榮耀號 三代 天倫 一站式 海陸郵輪假期

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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