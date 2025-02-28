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添好運666元港點吃到飽活動延長　全台5家指定門市、時段一次看

▲添好運明天插旗大葉高島屋。（圖／添好運提供）

▲添好運「90分鐘點心放題」活動延長到3月底。（圖／添好運提供）

記者黃士原／台北報導

原本只提供單點的添好運，近期推出期間限定的「90分鐘點心放題」受到好評，業者除了新增台南店及新店裕隆城店，活動時間也延長到3月底，今日開放3月的網路訂位，不再提供現場候位。

目前添好運提供「90分鐘點心放題」的門市共有5家，每人666元可享主食、蒸點、煎/炸點、甜點吃到飽。先行開跑的台中JMall店、桃園站前店、高雄富民店、台南店，活動時間都延長到3月31日，而日前宣布新加入的新店裕隆城店，則是3月3日開始至3月底。

▲添好運吃到飽菜單。（圖／取自添好運臉書）※點圖放大

用餐時間部分，高雄富民店跟其他4家不同，分成11:00-12:30、13:00-14:30、15:00-16:30三個時段（平日），每個時段限量40名。其他4家門市時間則是平日的14:00-17:00，每店每日限量40名。5家分店今日起僅提供網路訂位，不開放現場候位。

▲台北福華大飯店珍珠坊2025年續推「港點粵菜吃到飽」。（圖／台北福華提供）

另外，台北福華大飯店珍珠坊2025年續推「港點粵菜吃到飽」（12/31截止），由主廚特選60道精選招牌料理，包括冷盤類、燒臘類、熱炒類、主食類、精選羹湯類、點心類、甜品類等7大類，其中明爐烤燒鴨、蜜汁烤叉燒、玫瑰油雞、蜜汁叉燒酥、乾炒牛河粉、避風塘軟殼蟹都是必點人氣菜色。周一至周五午餐及晚餐，成人1250元+10%、兒童625元+10%，周六至周日午餐及晚餐，成人1550元+10%、兒童775元+10%。

關鍵字： 美食雲 添好運 吃到飽 港點吃到飽

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