菲律賓新奢華天堂！蘇比克雀客國際酒店將開幕　亮點搶先看

▲雀客國際進軍菲律賓高端度假市場，最新「蘇比克雀客國際酒店」將於今年第四季開幕。（圖／雀客國際提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

雀客國際宣布進軍菲律賓高端度假市場，推出全新度假品牌「蘇比克雀客國際酒店（Grand CHECK Resort Subic Bay）」，並分為三階段營運，最快今年第四季開幕。

「蘇比克雀客國際酒店（Grand CHECK Resort Subic Bay）」是由深耕當地20年的MSK房地產開發集團打造的奢華新地標、雀客國際品牌授權管理，進一步擴展至酒店式管理領域。

▲▼蘇比克雀客國際酒店擁有私人海灘、碼頭，還有無邊際泳池等設施。

蘇比克灣鄰近馬尼拉，藉壯麗海灘、潟湖與茂密森林，被譽為「第二個夏威夷」，深深吸引國際旅客。全新的蘇比克雀客國際酒店未來將有170間客房，分三階段營運。第一波將於今年第四季試營運、提供40間客房服務；第二階段計劃2026 年第四季完工，可入住房數提升至115間；最終第三階段則將於2027年第四季全面對外營運。

除了客房外，酒店設施預計打造多個夢幻無邊際泳池，並擁有私人沙灘，以及專屬碼頭，讓旅客享受遠離塵囂的愜意度假時光，從碼頭出海，能盡覽蘇比克灣絕美海景。

▲蘇梅島拉瓦娜安納塔拉度假酒店酒店的燕語鶯聲酒吧。（圖／業者提供）

而榮獲艾美獎肯定的HBO®影集《白蓮花大飯店》第三季已經上映，其中取景地就包括蘇梅島拉瓦娜安納塔拉度假酒店、普吉島麥考安納塔拉別墅度假酒店和蘇梅島波普安納塔拉度假酒店。

蘇梅島波普安納塔拉度假酒店坐落於波普特海灘優美質樸的海岸邊，是蘇梅島上指標性的度假酒店之一。白蓮花大飯店中的飯店場景便是在此取景拍攝，其中包括充滿泰國氛圍的大廳、保安監控室、綠樹成蔭的入口、員工停車場和珠寶店。

▲蘇梅島波普安納塔拉度假酒店。（圖／業者提供）

蘇梅島拉瓦娜安納塔拉度假酒店的「燕語鶯聲酒吧」也是影集取景地，令人歎為觀止的樹屋風格酒吧，是坐落在一棵120 年的大樹上，讓旅客能在此將海景一覽無遺，邊品嚐手工調製的調酒；而「普吉島麥考安納塔拉別墅度假酒店」則是影集中出現的康養天地、芳療中心及貝琳達的房間取境地。

想要親身體驗「白蓮花大飯店」的客人，可以預訂為期四天的「蓮花喚醒之旅」專案，下榻位於普吉島和蘇梅島的度假酒店，專案價6萬泰銖起。

