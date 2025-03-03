孩子放電、爸媽放鬆！歡樂暑假MSC榮耀號精彩不間斷

文／七逗旅遊網 圖／MSC地中海郵輪

MSC榮耀號就像一座全包式海上度假村，從上船一直到下船，玩到沒時間覺得無聊，戲水、體驗、打電動、DIY、看秀、吃美食，孩子盡情放電，爸媽也能重溫倆人世界，享受美好時光。





▲亞利桑那水上樂園體驗沁涼快感。

在船上的清晨，爸媽起早搖醒寶貝，全家以美味早餐開啟一天的序曲；就算晚起，人潮湧現、一位難求，也可拿回房間吃。餐後是孩子的放電時刻，天氣晴朗就去亞利桑那水上樂園，3條酷炫滑水道、1座喜馬拉雅橋，還有適合不同年齡的特色泳池，為孩子帶來暢爽快感。萬一下雨也不怕，改去多功能室內運動館打球、交朋友，電放愈多晚上睡得愈好。





▲多功能室內運動館打球、交朋友。

中午吃什麼？當然是孩子最愛的漢堡、薯條加生菜，還有香噴噴的雞塊搭配綜合水果，好吃到令人吮指回味。還沒吃夠？來JEAN-PHILIPPE巧克力工坊手作DIY，自選配料製作創意巧克力，這可是法國巧克力和甜品大師獨家打造的海上名店，不只孩子愛，媽媽也會喜歡。





▲孩子最愛的漢堡、薯條，海上也吃得到。

接著，該到樂高海上樂園玩耍了，裡面有多達32項免費活動，共有7間兒童遊樂室，包括由專業人員看護的分齡兒童俱樂部，讓爸媽好安心，忍不住大聲歡呼終於可以放風啦！





▲MSC榮耀號打造升級版樂高海上樂園。

晚餐就吃海度鐵板燒，看廚師料理秀、食材在眼前飛舞，鐵板吱吱作響、香氣四溢，每一口都美味，五感體驗大滿足，好吃又歡樂。





▲MSC榮耀號共有13間餐廳，親子大推好吃又歡樂的鐵板燒料理秀。

吃飽喝足後，全家一起到倫敦大劇院欣賞歌舞秀，還有雜耍達人精彩演出，記得提醒孩子揮手爭取上台，爸媽幫拍爆笑合照，為美好旅行留下歡樂回憶。





▲逗趣的雜耍達人邀觀眾上台，孩子們紛紛舉手喊選我！選我！

表演看完，仍不想睡？還有F1賽車、電玩、磁浮球、乒乓球各種遊戲，以及Doremi實驗室＆親子影院，讓孩子玩好玩滿，徹底放完電再洗洗睡。





▲電玩快打比拼一場，看誰較厲害？

推薦行程：

【MSC榮耀號～夏季嘉年華活動】

2025年6-7月航次 日韓假期

★早鳥優惠：每房最高減5,000元

★加碼優惠：6/8、6/11、6/15、6/19、6/24 限定航次

指定內艙及遮蔽陽台艙，每房再減6,000元

詳情請上：

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