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阿里山賞櫻景點「最新花況曝」　體驗櫻花茶席、無邊際酒店看雲海

▲▼阿里山石棹櫻之道。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

▲阿里山石棹櫻之道能從不同視角欣賞櫻花美景。（圖／嘉義縣文化觀光局提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

阿里山已進入最美賞櫻時刻，嘉義縣文化觀光局就推薦山中熱門賞櫻地點與最新花況。賞花之餘，旅客也可以到製茶所體驗在地茶文化，或入住山中飯店、民宿，感受山中日夜不同之美。

▲▼阿里山石棹櫻花茶園。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

▲▼石棹櫻花茶園與夜櫻。

▲▼阿里山石棹櫻之道。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

到阿里山賞櫻，絕對不能錯過「石棹櫻之道」，目前花開已超過7成，沿途可欣賞山櫻花、吉野櫻等不同品種，在步行之間被浪漫櫻花包圍，感受春天限定的粉色魅力，入夜後亦有夜間點燈，展現截然不同的景致，點燈活動持續至3月23日為止。

▲▼阿里山中興製茶廠。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

▲中興製茶廠櫻花美景。

此外，中興製茶所也是不可錯過的賞櫻景點，目前園區內的櫻花正盛開中，粉色櫻花海與翠綠茶園及遠山交相輝映，構成一幅迷人的自然畫卷，旅人也可在此參加茶席體驗，細品高山茶的甘醇風味，還能親自走入茶園採摘茶葉；位於嘉130鄉道9K前後的昭和櫻同樣盛開中。

▲▼阿里山英迪格酒店規劃2種元旦迎曙光玩法。（圖／業者提供）

▲阿里山英迪格酒店無邊際泳池。（圖／業者提供）

想要細細遊覽山中風光，當然要在此留宿一晚，如龍雲農場民宿除了能感受住在雲霧繚繞的山林中，還能體驗最具台灣味的搗麻糬；而阿里山英迪格酒店號稱是全台海拔最高的國際品牌酒店，房內就能賞雲海景觀，還能在頂樓無邊際無邊際泳池看日出，酒店更貼心提供前往阿里山遊覽的接駁車，讓旅客能愜意遊覽。

關鍵字： 嘉義旅遊 阿里山 賞櫻旅遊

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