探索廚房「帝王蟹腳吃到飽」3／3登場　每周一至周三午餐限定

▲探索廚房「帝王蟹腳吃到飽」3/3登場。（圖／取自台北寒舍艾美酒店臉書）

記者黃士原／台北報導

海鮮控看過來！台北寒舍艾美酒店「探索廚房」在3月3日至3月31日的周一至周三午餐時段，在自助餐檯無限量供應「炭烤帝王蟹腳」，讓饕客盡情享受來自深海的奢華美味。

帝王蟹以其鮮甜細膩的肉質與獨特風味深受老饕喜愛，台北寒舍艾美酒店探索廚房在3月3日至3月31日的周一至周三午餐時段，在自助餐檯無限量供應「炭烤帝王蟹腳」，每餐期限額200名，餐費不變。民眾可透過官網線上訂位系統或電話訂位，需先支付訂金500元，訂位72小時內完成付款，逾時訂位將自動取消。

除了帝王蟹腳，探索廚房的烤區與鐵板燒區精選各式海陸食材，炸物區有招牌炸蝦天婦羅，海鮮冷食區供應鮮甜螃蟹、淡菜與白蝦，日料區則吃得到各種新鮮生魚片。

▲台北喜來登十二廚即日起推出4人同行1人免費。（圖／台北喜來登提供）

台北喜來登十二廚3月31日前的周一至周三午餐及晚餐時段，則是祭出4人同行1人免費優惠。餐檯除了供應肥美的松葉蟹腳、爐烤美國肋眼牛肉、現煎鐵板牛排外，還有鮭魚、鮪魚、干貝、牛肉握壽司、鮪魚捲、新加坡辣炒蟹，以及鮑魚小卷米粉、潮汕牛肉湯等豐盛美食。

▲福華彩虹座海鮮交響曲3/1登場。（圖／台北福華提供）

台北福華大飯店彩虹座3月1日至5月31日推出「海鮮交響曲」，選用日本香魚、美國干貝，以及台灣的烏魚子、龍膽石斑魚、赤鯮等，端出超過50道美味好料，包括烏魚子燻鮭魚凱薩沙拉、龍膽石斑魚片、越南啤酒蝦等。

回饋饕客支持，彩虹座即日起加碼推出3大優惠，凡年滿55歲貴賓享有資深優惠價，最低65折；3月底前兩人同行，周一至周五第2人享5折優惠，周六及周日享6折；4月30日前消費滿1000元，再贈200元珍珠坊餐飲抵用券。