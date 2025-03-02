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2公里粉霧海將再現！三芝櫻花季3／8登場　北橫櫻花季花況一次看

▲2018三芝櫻花季。（圖／翻攝自新北市政府綠美化環境景觀處網站）

▲三芝櫻花季在三生步道舉行。（資料照／翻攝自新北市政府綠美化環境景觀處網站）

記者彭懷玉／綜合報導

北部人準備動身賞花！「2025三芝櫻花季」將於3月8日至3月9日在三生步道登場，目前約綻開2-3成，屆時步道旁的300多株吉野櫻盛放，再加上山櫻、八重櫻、昭和櫻，合計約有500株櫻花，如粉霧海籠罩2公里的步道。而桃園北橫櫻花季也因應氣候調整花期，上山民眾不妨參考。

▲三生步道,夜櫻燈籠,市集攤位。（圖／三芝區公所提供）

▲沿大坑溪修築的「三生步道」沿途種有櫻花，景觀處表示，目前花況約2-3成。（圖／三芝區公所提供）

三芝區公所從10多年前有系統地種植櫻花樹，至今三芝地區內已有1萬6000多棵櫻花，賞櫻路線包含青山路、大湖路、101縣道、北9、北11、北15鄉道等，栽種包含台灣山櫻花、昭和櫻、吉野櫻等品種，其中以青山路「櫻木花道」與沿大坑溪修築的「三生步道」最受矚目。

▲三生步道,夜櫻燈籠,市集攤位。（圖／三芝區公所提供）

▲▼三生步道入口意象更新；今年也有規劃夜櫻燈籠，夜晚也能拍美照。（圖／三芝區公所提供）

▲三生步道,夜櫻燈籠,市集攤位。（圖／三芝區公所提供）

除了賞花，「2025三芝櫻花季」3月8日至3月9日這兩天有滿滿活動，今年以「櫻芝煥發」為主題，三芝區公所邀請三和社區發展協會規劃3場賞櫻健行導覽，讓民眾深入了解三芝客家聚落文化與三生步道生態，並鼓勵民眾低碳徒步賞櫻。另外，與三生步道附近農友合作，規劃拔蘿蔔食農教育，讓遊客深度走入田間參與農事，體驗人與土地的關係。

▲三生步道,夜櫻燈籠,市集攤位。（圖／三芝區公所提供）

▲櫻花市集則邀請在地青農與藝術家擺攤，民眾完成三道關卡即可兌換50元抵用券。（圖／三芝區公所提供）

櫻花市集則邀請在地青農與藝術家擺攤，推廣三芝在地農特產與藝術作品，市集亦設置節能減碳闖關攤位，民眾完成三道關卡即可兌換50元櫻花市集消費限量抵用券。

▲桃園北橫櫻花季地圖。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲桃園復興區富士櫻、昭和櫻、吉野櫻與千島櫻綻放。（圖／桃園市觀旅局提供）

另外，桃園北橫櫻花季到來，但受到氣候影響，今年上巴陵中心路一帶櫻花較晚綻放，而下巴陵及中巴陵的櫻花在2月下旬已全數盛開，為此，桃園市風管處重新調查，並更新了今年的「2025櫻花漫步地圖」花期資訊，其中，昭和櫻、富士櫻、千島櫻花期都有延後，讓民眾在最美花況時前來，減少撲空的機率。

▲桃園北橫櫻花季地圖。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲桃園北橫櫻花季地圖更新。（圖／桃園市觀旅局提供）

觀旅局長周柏吟說，目前下巴陵的拉拉山遊客中心和中巴陵櫻木花道昭和櫻已全部盛開，中心路上恩愛農場的富士櫻、千島櫻開花約2至3成，隨著228連假天氣回暖，含苞待放的櫻花將會一次爆開。而悠然秘境小屋也進入最佳觀賞期，賞花之餘也能品嚐原住民美食。

新北市三芝櫻花季
 時間：3月8日至3月9日 10:30-16:00
地點：新北市三芝三生步道
活動內容：舞台表演活動、櫻花市集、賞櫻導覽健行、拔蘿蔔農事樂等
交通方式：
自行開車：行走台2線並於20.8k轉入舊台2線，前行約200公尺，抵達17號橋即為三生步道入口。
大眾運輸：從淡水捷運站搭乘862、863、865、867公車至「新庄子」站下車，即抵達三生步道。

關鍵字： 賞花旅遊 花海旅遊 2025三芝櫻花季 新北市旅遊 三芝區櫻花 桃園市旅遊 復興區旅遊 悠然秘境小屋

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