王品旗下「初瓦韓式料理」明天收攤　業者證實：品牌汰弱留強

▲王品韓式料理品牌「初瓦」將於3月3日全面熄燈。（資料照／記者黃士原攝）

記者蔡玟君／綜合報導

王品集團旗下品牌「初瓦韓式料理」將於3月3日結束營業，業者表示，品牌調整是汰弱留強提升營運效能，希望達到最佳經營配置，以符合消費者、同仁及投資人的期待。

「初瓦」是王品首度跨足韓式料理新品牌「初瓦」，主打道地的韓國人氣美食，其韓文發音接近「喜歡」（좋아）諧音，就是希望上門顧客每吃一口都能情不自禁地說出「좋아」。

為了還原最道地韓國味，除了由孫榮擔任首席廚藝研發顧問，更以傳統烹調工法及韓國原裝進口食材如蝦醬、魚露、辣椒粉、包菜醬等，研發完成近60道菜色，首間品牌餐廳於2022年在台北西門町開幕。

▲「初瓦」首店於2022年在西門町開幕。（圖／王品提供）

王品集團今表示，初瓦韓式料理將於3月3日結束營業，各門店將由集團內的其他品牌進駐，並媒合同仁轉入集團其他品牌繼續服務，相關福利、年資、權益，不受任何影響。

業者指出，集團以多品牌、多角化為發展策略，自2018年以來，已在台灣開出青花驕、享鴨、和牛涮、肉次方超過十個新品牌。集團觀察市場需求與盤點既有資源，積極汰弱留強提升營運效能，希望達到最佳經營配置，以符合消費者、同仁及投資人的期待。