橘焱胡同拿下「胡椒廚房」台灣代理權　今年目標全台分店達6家

▲橘焱胡同集團宣布取得「Pepper Lunch 胡椒廚房」台灣區代理權。（圖／取自「Pepper Lunch官網）

記者黃士原／台北報導



繼引進韓國「BHC炸雞」後，橘焱胡同集團昨日宣布取得「Pepper Lunch 胡椒廚房」台灣區代理權，今年目標在全台拓展到6家分店。

來自日本的胡椒廚房，原本由捷利國際代理經營，但該公司在2023年7月無預警倒閉，全台胡椒廚房也跟著收掉。當年10月由新團隊接手，新竹巨城店和台中三井LALAPORT店重新營業。

繼引進韓國「BHC炸雞」後，橘焱胡同集團（2761）昨日宣布取得「Pepper Lunch 胡椒廚房」台灣區代理權，除了確定接手台中三井LALAPORT店外，新竹巨城店也在洽談中，橘焱胡同總經理楊哲瑋表示，今年將積極拓展據點，目標全台總店數達到6家。

胡椒廚房主打使用專利鑄鐵製造的鐵板鎖住肉汁，以及可以讓客人自己選擇醬料拌炒，其中「胡椒牛肉飯」是最著名的招牌菜單，鮮嫩牛肉加上飽滿的米飯，放在熱鐵板上滋滋作響，並搭配香甜玉米與特製黃油，最後佐以特製醬汁，撒上新鮮現磨的黑胡椒粒，香氣誘人。

▲日本咖哩連鎖品牌「日乃屋」將登台。（圖／取自X／@hinoya_koushiki）

另外，喜歡日式咖哩的民眾有新選擇！來自日本的咖哩連鎖品牌「日乃屋」將登台，第一家店正在籌備中，餐廳地點落腳高雄鼓山魚市場。

日乃屋是日本人氣咖哩品牌，在日本已有近百家分店，以香濃順口的咖哩醬聞名，一入口時會先嚐到微甜口味，接著湧現辛辣層次，屬於日本家庭風格。除了基本的生蛋咖哩飯、半熟蛋咖哩飯外，還有炸豬排咖哩、漢堡排咖哩、炸雞咖哩等多種選擇。