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桃園文青風平價麵店！小菜多樣、擔仔麵湯頭清爽又有肉燥香

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集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就..

點評：看了好想吃啊！
ETtoday餓勢力

▲桃園文青麵店，菜菜擔仔麵。（圖／viviyu提供）

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

桃園南崁蘆竹一帶有不少小吃店，這回來到新開的菜菜擔仔麵，我們選了二道麵食和幾樣小菜吃的算豐盛，可能是因為新開店的關係，店內環境也相當乾淨衛生，裝潢也有別於一般小吃店，價格倒是平實，麵食類的湯頭還不錯，小菜的選擇超多呦～

▲桃園文青麵店，菜菜擔仔麵。（圖／viviyu提供）

門口只有小小的招牌，其實不太起眼，真的要仔細看才不容易錯過呦～

▲桃園文青麵店，菜菜擔仔麵。（圖／viviyu提供）

分成麵類主食、湯品、飯類、小菜類，如果想吃的飽足點，也可以直接選擇套餐。

▲桃園文青麵店，菜菜擔仔麵。（圖／viviyu提供）

小菜的選擇不僅是菜單上的選項，櫃檯上有許多先封膜的青菜、豆干等等滷菜，蛋不是滷蛋而是半熟蛋耶～

▲桃園文青麵店，菜菜擔仔麵。（圖／viviyu提供）

本想再多點幾道，但實在是擔心會吃不下，只得留待下回多吃幾道～

▲桃園文青麵店，菜菜擔仔麵。（圖／viviyu提供）

最內部是開放式廚房，完全可以見得到廚房工作情形，麵食類現點現做。

▲桃園文青麵店，菜菜擔仔麵。（圖／viviyu提供）

餐具和調味料採自取的方式，但習慣吃蝦捲蘸著芥末，如果能增加這口感會比較好。

▲桃園文青麵店，菜菜擔仔麵。（圖／viviyu提供）

倒是這辣椒醬油值得一試，敢吃辣的朋友，可以在麵食內添些辣味增添味道。

▲桃園文青麵店，菜菜擔仔麵。（圖／viviyu提供）

椒麻麵＄90

▲桃園文青麵店，菜菜擔仔麵。（圖／viviyu提供）

上方佈滿了許多肉片，旁邊還有搭配青菜，口感也豐盛些。

▲桃園文青麵店，菜菜擔仔麵。（圖／viviyu提供）

原本以為這椒麻麵應該不會太辣，但這拌麵吃起來又麻又香，味道相當好，而且麵條吸附了椒麻香氣，真的很順口好吃。

▲桃園文青麵店，菜菜擔仔麵。（圖／viviyu提供）

擔仔意麵＄50

▲桃園文青麵店，菜菜擔仔麵。（圖／viviyu提供）

雖說是擔仔麵，但這碗可不小，可以選擇油麵、板條米粉，但我選了平時愛吃的意麵。

▲桃園文青麵店，菜菜擔仔麵。（圖／viviyu提供）

湯頭很清爽卻又帶著肉燥的香氣，溫潤的口感相當順口。

▲桃園文青麵店，菜菜擔仔麵。（圖／viviyu提供）

意麵麵條也很Q軟，吃起來也不會軟爛，而是剛剛好的熟度，上頭有附上貢丸和小蝦仁。

▲桃園文青麵店，菜菜擔仔麵。（圖／viviyu提供）

燒肉＄70

▲桃園文青麵店，菜菜擔仔麵。（圖／viviyu提供）

看到這盤燒肉的份量覺得稍微少了些，等於一片10元左右，我覺得價格稍高了些，但外皮炸的得酥脆，蘸著醬油膏甜甜的吃倒也不錯。

▲桃園文青麵店，菜菜擔仔麵。（圖／viviyu提供）

炸肥腸＄130

▲桃園文青麵店，菜菜擔仔麵。（圖／viviyu提供）

這炸肥腸就真的超大盤了，中間塞入了青蔥一起油炸，外表看起來很酥，但實則是咬不斷，像是橡皮筋的感覺，只好打包回家再滷過～

▲桃園文青麵店，菜菜擔仔麵。（圖／viviyu提供）

另外也覺得胡椒粉灑的有點蓋味了，這炸肥腸建議還是要先滷過再炸，口感較佳不至於會咬不斷吞不下，幸好也沒有什麼豬怪味。

▲桃園文青麵店，菜菜擔仔麵。（圖／viviyu提供）

蝦捲＄70

▲桃園文青麵店，菜菜擔仔麵。（圖／viviyu提供）

蝦捲吃的出來是店家自製，但同樣的問題亦是胡椒粉灑的過多，外皮炸的很脆，中間的肉餡與魚漿很好吃，我蠻喜歡的。

以上二人消費共410元，麵食類的表現都蠻不錯的，環境也很舒服，衛生也很乾淨。

菜菜擔仔麵

地址：桃園市蘆竹區忠孝西路187號
電話：03-2223809
營業時間：1100－1400、1700－2100

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關鍵字： 菜菜擔仔麵 古早味美食 蘆竹美食 桃園美食 美食情報.達人美食 viviyu

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