口水快滴下來！台北古早味「魩仔魚蛋炒飯」　竟然只要50元

點評：好想吃啊><

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

年節時間當然來最有年味的大稻埕，將愛車停放在歷史悠久的慈雲宮附近，午餐當然就是在廟旁攤位上解決，這次是來到『阿蘭大鼎魩仔魚蛋炒飯』用餐，尤其每桌必點菜餚『魩仔魚炒飯』，吸引我的注意更想嚐嚐其味道，不假思索馬上加入排隊人群之中，品嚐這簡單古早的好味道。

車子就停放在附近停車場，走幾步路就是大稻埕的大廟慈聖宮，主要供奉著天上聖母俗稱『台北媽祖』。

在廟前樹下直接擺上桌椅，不少香客拜拜完都會肚子餓，在前方攤位點完餐可以找地方坐下來用餐。

慈聖宮前面有著這樣一整排販售吃的攤販，每家看起來店家經營了好一段時間，看這招牌的樣子不難發現都是經營好長一段時間。

別看店家『阿蘭大鼎魩仔魚炒飯』只有一個小攤位，卻可以作出各式古早味美食，只是環境問題與擺滿瓦斯桶，或許會讓外國人會怕怕的吧！

排隊人群就是從攤位後方開始，點完餐後老闆就會安排座位，當然免不了有機會跟其他人併桌用餐。

老闆送餐功夫真的也很了得，單手可端上五、六排炒飯，還可以同時跟前方繼續點餐的動作。

傳遞餐點位置就直接放在欄杆上面，看到排排站的熱湯品滿特別，也形成一幅有趣的樣子在眼前。

餐點選擇不多只有這七樣而已，桌上所貼的文字就是店家菜單，這樣感覺還滿方便的設計。

現煮鼎邊趖＄50



這碗鼎邊趖整個配料真的滿多，搭配香噴噴的湯頭會讓人口水直流。

鼎邊趖現煮口感Q彈很具有口感，蘿蔔燉煮後的湯頭濃郁清甜。

菜頭赤肉湯＄40



這碗赤肉湯材料添加份量真的滿多，有赤肉好、菜頭與金針花滿滿一碗，只要銅板價格就可以吃到。

湯頭滿是蘿蔔熬煮出來甘甜，赤肉絲毫不會覺得乾澀，大塊又Q彈很具有口感。

魩仔魚炒飯＄50



這碗香氣四溢的魩仔魚炒飯，可是店家拿手菜餚，營養高鈣魩仔魚灑滿在上面，吃起來更加具有顆粒感。

內行人就知道在點餐的旁邊桌上，另外有辣椒與醃蘿蔔絕對要試試，有著獨特風味在其中，搭配著炒飯一起吃更是別有一番風味。

蝦仁蛋包湯＄50



上次在寧夏夜市吃到蛋包湯一吃就愛上，這次看到當然不會想錯過其美味，未全熟蛋包咬下時蛋黃還會緩緩流出。

不經意來到『阿蘭大鼎魩仔魚炒飯』，坐在廟口品嚐到這古早味美食，平時大多是在地人來外帶，天氣冷喝碗熱湯填飽肚子滿不錯，一個人百元價格就可以吃很飽，這樣樸實價格在台北實屬難得，這天連看到其他幾攤都滿有興趣，只好等待下次再來品嚐看看。

阿蘭大鼎魩仔魚蛋炒飯



地址： 103台北市大同區保安街49巷17號

營業時間：08:30~15:30

電話：0926-722-605