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日本環球影城「小小兵樂園」今夏擴大　最新遊樂設施亮點先看

▲▼日本環球影城復活節,小小兵復活節彩蛋爆米花桶,史努比復活節彩蛋爆米花桶,。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本環球影城小小兵樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本環球影城小小兵樂園要有新設施了！園方表示，今年夏天將擴大小小兵園區為原本的1.4倍，不僅首度引進移動式步道射擊型設施，還有全新周邊商店與美食，讓粉絲超期待。

▲▼日本環球影城復活節,小小兵復活節彩蛋爆米花桶,史努比復活節彩蛋爆米花桶,。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本小小兵樂園將擴大為現在的1.4倍，還有新遊樂設施。（圖／記者蔡玟君攝）

小小兵樂園開幕至今已有8年，目前有「小小兵瘋狂乘車遊」、「小小兵瘋狂冰淇淋」等人氣設施，現在日本環球影城宣布擴大園區，以小小兵引發的「闖禍啦！」為企劃，首度引進移動式步道射擊型設施「小小兵瘋狂任務～通往大壞蛋之路～（暫譯）」讓旅客體驗。

▲▼日本環球影城小小兵酷冬迎賓秀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲想要和小小兵來場新體驗，今年夏天可不能錯過。（圖／記者蔡玟君攝）

最新設施預計今年夏天登場，同時還會有全新且期間限定的美食攤位、販售新商品的周邊商店一起登場。不過，日本環球影城也於日前宣布，從5月將調漲旺季門票價格，一日券最高為1萬1900日圓（約新台幣2710元），而單日門票最低仍維持8600日圓（約新台幣1890元）。園方表示，希望透過調整票價提升收益並緩解園區人潮。

▲▼日本環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本環球影城也宣布5月起調漲旺季一日遊門票。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，園方從今年春天開始取消現場售票、換票，並推出「門票取消保險」，分為兩種方案，只要生病、臨時要出差等原因，可獲得全額補償，但限日本環球影城官網購票的旅客可購買此保險。

此次日本環球影城推出的「門票取消保險」分為「標準方案（Standard Plan）」和「高級方案（Premium Plan）」，旅客透過官網購買門票後，就會收到email通知可購買保險。

「標準方案」僅適用購票本人，如果因感染指定傳染病、住院、門診治療或身故等情況，可獲得全額補償，保費約數百日圓。「高級方案」則涵蓋購票者本人及同行者，此外，若因突發出差或需照顧家人而無法前往，也可獲得賠償。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 大阪旅遊 日本環球影城 小小兵樂園 小小兵

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