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桃園工業風咖啡館有貓咪、柴犬拉花　說出通關密語就能得到

Viviyu小世界 viviyu

集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就..

點評：好想去喝咖啡喔～
ETtoday餓勢力

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu提供）

文、圖／Viviyu

Lofa cafe 樂發咖啡是間營業時間跟上班族一模一樣的營業時間，只有平日才有營業，就算如此我個人還是相當推薦!完全是因為這裡除了咖啡售價便宜，如果喜歡的話還可以直接買咖啡豆、咖啡相關器材與原料，未來還有咖啡相關課程，最棒的當然是這裡還有隱藏版的咖啡立體拉花！不到百元的價格就能得到可愛的拉花咖啡呦～

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu提供）

位於桃園婚紗街復興路上的樂發，如果是從外面經過應該不知道原來裡面有販售價格平價的咖啡，還有提供內用座位呢！

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu提供）

門口還有室外座位，應該是提供給癮君子方便的座位區，簡單喝杯咖啡也不錯。

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

店內展示了大量的咖啡器材與相關產品，內用座位區不多，但可以任意選擇。

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

架上有許多咖啡相關產品，如果有需要開店，樂發也有輔導開咖啡店計劃，也可以洽詢。

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

平時如果在家有手沖咖啡的習慣，相信在此也可以找到適合的咖啡沖泡器材。

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

高腳座位區應該是店內最好拍的位置，很適合在這區拍照。

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

座位大約十來個，真的是不多，但營業時間大多客人都是外帶居多。

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

參考menu來選擇想喝的咖啡，仔細看一下是沒有提供立體拉花的選項呦！

一定要說出通關密語：朋友介紹或是出示本篇文章的拉花照片才可以點，但前提是店員有時間才能製做哦，畢竟一杯拉花要耗費不少時間，能否順利點到立體拉花，還是依店家決定呦～

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

還有許多可愛的蛋白霜餅與常溫蛋糕可以搭配著咖啡一起享用，店內目前有活動可以免費得到立體拉花餅乾呦～

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

只要在FB粉絲專頁按讚＋推薦，出示畫面給店員看，即可獲得立體拉花餅乾！並同享LINE集點活動。

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

冰櫃內也有供應甜點蛋糕，價格也都算是蠻平價的，可以搭配咖啡一起享用。

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

說出通關密語之後，拜託店員幫我們特製的立體拉花，正在製作中，真的需要花時間慢慢製作。

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

玫瑰雞蛋糕（M）＄50，可另加＄15淋醬、＄30內餡

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

聽從店員推薦所點的雞蛋糕，雖然我們才剛吃完早餐，但喝咖啡就想要來些甜點搭配，拍照也相當美！

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

最特別的是竟然是使用蒸籠裝盛，這器皿很特別也具有保溫的效果，相當有趣。

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

立體美麗的玫瑰花雞蛋糕，層次分明的花瓣，光是外型就很美～

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

小份一份五個，等於一個10元，在店裡的價格來說真的很評價，鬆軟的口感，吃的到蛋香，蠻好吃的。

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

拿鐵咖啡（冰）＄85、紅茶拿鐵（冰）＄75

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

為了要有可愛的立體拉花所以我們都點了冰飲，看看這可愛的小貓～喵～～

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

我的這杯是紅茶拿鐵，看這可愛的小貓咪相當立體，有著耳朵和貓掌，畫的相當漂亮～

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

翹著屁屁的小貓咪，看到它時我的眼裡都變成愛心泡泡了，卡哇依～～

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

愛心柴犬的個頭更大隻耶！！柴犬臉兒超立體，令人忍不住想跟牠多拍幾張照片，太有趣了～

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

這天是由小仙小姐為我們製作的，還畫上了很應景的春節圖案～

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

因為太可愛了，實在是有點捨不得喝，放支吸管慢慢喝，還可以見到柴犬下降的模樣，超有趣～

▲▼Lofa cafe 樂發咖啡。（圖／Viviyu）

一共消費210元，讓我們在這裡享受了相當美好的時光，喝了咖啡還多了可愛的立體拉花，記得要說出通關密語，或是出示這立體拉花才能得到它呦～

Lofa cafe 樂發咖啡．桃園復興店

地址：桃園市桃園區復興路248號
營業時間：週一至週五：08：30－17：00
電話：03-339-5098

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