排球少年聯名鮪魚餐點缺貨　壽司郎昨緊急改為「綜合刺身」

▲壽司郎聯名商品緊急替換「綜合刺身拼盤」。（圖／取自壽司郎臉書粉專）

記者黃士原／台北報導

台灣壽司郎攜手日本超人氣動漫《排球少年!!》的聯名活動23日登場，由於鮪魚拼盤隨餐贈送的透卡最為熱門，全台一半門市還因此賣到鮪魚缺貨，業者昨天緊急將聯名餐點更換為「綜合刺身拼盤」，特價300元。

▲搶排球少年聯名透卡，野生鮪魚豪華拼盤大賣，活動登場首日，壽司郎部分門市鮪魚缺貨。（圖／記者黃士原攝）

壽司郎與《排球少年!!》這次合作將推出聯名餐點、周邊商品及主題店，聯名餐點部分，只要點用豪華海鮮十分殺球、青醬酪梨鮮蝦海苔包，隨餐贈送Q版人物插卡1張，共20款，限量10萬張；點用野生鮪魚豪華拼盤則送聯名透卡1張，共11款，4月23日至5月4日送6款，5月5日至5月18日送剩餘5款，限量4萬5000張。白巧克力草莓大理石慕斯蛋糕則隨餐贈送吉祥物角色貼紙1張，共16款，限量4萬張。

▲白巧克力草莓大理石慕斯蛋糕則隨餐贈送吉祥物角色貼紙1張。（圖／記者黃士原攝）

不過由於野生鮪魚豪華拼盤隨餐贈送的透卡非常受到歡迎，活動登場當天下午全台一半門市的鮪魚已賣到缺貨，雖然透卡還有存貨，但沒鮪魚也無法再供應該項餐點。昨日晚上壽司郎緊急公告，贈送透卡的聯名餐點將由「野生鮪魚豪華拼盤」更換為「綜合刺身拼盤」，並以特別價格300元提供（原價350元）。

對於聯名商品更換為「綜合刺身拼盤」，網友回應說「馬上就有配套措施，謝謝」、「這個好棒」、「我反而比較愛，明天衝一個」、「可以不用換回來了」，但也有人表示「把預約第一天晚上的當作盤子嗎？因為商品缺貨也沒替代方案，所以連透卡的餐點都沒得選」。

▲藏壽司首度攜手《間諜家家酒》，12款聯名扭蛋4月18日登場。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司首度聯名人氣動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》，4月18日至5月2日人氣角色全員化身為精美扭蛋，包含原創裝飾吊飾與橡皮擦各6款。4月28日登場的滿額贈是4款精緻的「SPY×FAMILY原創資料夾」，收錄動畫中的經典瞬間，折扣後單筆消費滿800元以上，至櫃檯出示發票，就能把聯名資料夾免費帶回家，限量1萬2000個，隨機贈送，送完為止。