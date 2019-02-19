和牛專賣！台北大安日式鍋物　必點超澎湃龍蝦海鮮船

點評：竟然還有附紅酒！！

文、圖／Wisely

因為我自己很愛吃鍋物，所以有時朋友們，會相約帶我去他們自己心目中的愛店去用餐嚐鮮～這家《璞膳 日式鍋物 和牛專賣》就是好友凱咪介紹的，本身位於敦南商圈一帶，位置鄰近遠企購物中心附近的巷弄裡，主打優質的海鮮與肉品，而且店主本身交遊廣闊，是不少政商名人常光顧的餐廳，在用餐當天還遇見邰哥與九孔本人呢！

店家位於敦化南路二段81巷內，環境很安靜屬於很低調的日式火鍋餐廳，對於喜歡不受打擾又想要嚐好料的朋友，是個很不錯的選擇。

內部空間不算很大，用餐區域分成一樓與B1，但是座位安排相當地寬敞；除了多人共鍋的座位之外，在裡頭也有設置了單人鍋的位置，據說商業午餐頗受歡迎。

店內一隅有個簽名牆，在上頭滿滿許多名人的簽名，而當日用餐時也遇到邰哥與九孔約朋友們來此用餐，也和凱咪的學長店主拍了張合照，留下這張紀念影像！

當晚我們點了三份不同的主餐來品嚐，每項套餐平均NT1000~2000左右，內容有附前菜、滑漿類與盛合野菜，並且還有雜炊黃金粥與水果等等，吃完後相當飽足。

鍋物內容以多樣青蔬為主，本身食材給的豐盛而且色彩也滿精彩吸睛的！

湯頭以蔬菜熬煮的清爽湯汁去搭配，讓饕客來此用餐時，可以品嚐得出食材原味。

提供的前菜有兩味不同內容的海鮮漬物，隨附了一杯紅酒與沾醬讓我們搭配。

店家的沾醬以日式清醬油、蘿蔔泥與青蔥薑末做組合，算是很正統的日式沾料；另外，想嚐辣的朋友也可以另外索取生辣椒碎，加一點就非常地夠味呢！！

雖然鍋物裡的青蔬瓜菇等相當地多，但是加點的青江菜也新鮮好吃…

店家花枝漿與墨魚滑都很棒，本身食材新鮮吃得出口感風味，而且味道綿密可口，大家都很喜歡。

來自美國的精選熟成牛小排油花很漂亮，給的份量也很足並且屬於厚片內容，對於愛吃肉的朋友，可以在享用完青菜海鮮等食材之後，盡情品嚐其鮮甜的滋味。

他們的松阪豬肉我自己也很推薦，選用的品質很好之外，切片的刀工也很棒！保留了豬肉所具備的口感風味，而且擺盤看起來也十分吸睛迷人，讓人食指大動。

海鮮類也是店家的主打，不管是沙公或龍蝦等，都是以新鮮為訴求～^^這回我們點的是鮮魚海鮮盤，而這也是璞膳最受到歡迎，而且CP值最高的選項。

這份船型的海鮮盤裡，提供了蛤蜊、透抽、牡蠣、干貝、九孔鮑、去殼蝦與兩種魚肉，讓愛吃不同食材多種變化海鮮的饕客，可以盡情地大快朵頤；尤其是在海味十足的鍋物加持下，原本屬於較清爽的湯頭，也變得漸漸濃厚鹹香味多些喲！

最後，在嚐完肉品還有九品黃金粥做收尾，米飯在鍋中剩餘湯汁裡慢慢滾煮約5分鐘左右，讓米粒吸飽了湯中的菁華，再加入蛋花小煮一下，最後添加點蔥花就能品嚐到最完整的雜炊粥品，讓我們的味蕾得到最大的滿足呢～

飯後的水果甜點也不馬虎，同樣是色彩繽紛而且種類也多的當令水果，讓這頓鍋物聚餐，有個很棒的結尾…

璞膳 日式鍋物.和牛專賣

地址：台北市大安區敦化南路二段81巷29號

電話：02 8978 1716

時間：11:30-14:30，17:30-21:00