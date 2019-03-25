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每一口都是精華！宜蘭牛肉麵湯頭甘甜　還吃得到煎餃月餅

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點評：完全被食物所吸引住！
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▲▼上福伯牛肉麵。（圖／紫色微笑提供）

文、圖／紫色微笑

上次在老同事的好店報馬仔的資訊通報下，我們得知這家上福伯牛肉麵已經列為朋友的愛店了，所以這上門光顧，果然可以算是一試成主顧的好店啊，原來老板精挑細選的肉品，再經過稻草文火燉煮，湯頭非常清甜有味，果然立刻征服我們的味蕾啊！

▲▼上福伯牛肉麵。（圖／紫色微笑提供）

這家店位於羅東的復興路上，店門口亳不起眼，店內陳設也很簡單，沒想到這裏的牛肉麵還真令人想給它一個讚！

▲▼上福伯牛肉麵。（圖／紫色微笑提供）

這裏是以牛肉麵和湯為主角，還有煎餃也是不錯的選擇，108年起部份調漲5元。

▲▼上福伯牛肉麵。（圖／紫色微笑提供）

上福伯小故事，原來曾在那麼遠的地方開店哦！

▲▼上福伯牛肉麵。（圖／紫色微笑提供）

牛肉的部份處理的不錯，軟嫩適中好入口，麵條的部份倒有點像羅東地區很愛用的乾麵的麵條，中規中矩的也滿不錯的～

▲▼上福伯牛肉麵。（圖／紫色微笑提供）

倒是這湯頭非常甘甜～好好喝～（用iphone 拍的，顏色有點特別XD），不是用中藥調出來的味道，像是把牛肉的精華釋放出來一樣，真的滿不錯的～

▲▼上福伯牛肉麵。（圖／紫色微笑提供）

▲▼上福伯牛肉麵。（圖／紫色微笑提供）

我們前後來了二次，後來點了煎餃，所以加點牛肉湯！大碗喝湯，湯鮮味美，好過癮，連小朋友都愛。

▲▼上福伯牛肉麵。（圖／紫色微笑提供）

這裏有分為二合一，三合一的湯，大概是牛肉+牛筋 或是牛肉+牛雜+牛筋之類的組合，這塊牛筋燉煮的好軟爛，一咬下好像用滑的一樣入口，非常古溜！

▲▼上福伯牛肉麵。（圖／紫色微笑提供）

聽說還有人把它買回家當補湯在喝呢！

▲▼上福伯牛肉麵。（圖／紫色微笑提供）

煎餃月餅！嘿嘿，原本應該像是冰花煎餃的！

▲▼上福伯牛肉麵。（圖／紫色微笑提供）

▲▼上福伯牛肉麵。（圖／紫色微笑提供）

不過，這裏的煎餃比較像是拿水餃來煎的一樣，好像沒有分成水餃及煎餃二種！（好像比較習慣煎餃是長型的！）

▲▼上福伯牛肉麵。（圖／紫色微笑提供）

感謝友人的推薦，不然真的會錯過這家小店啊！

上福伯牛肉麵

地址 : 宜蘭縣羅東鎮復興路二段279號
電話 : 03－9573200

我們是紫色微笑Ben&Jean，喜歡美食、旅遊、攝影、3C
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關鍵字： 上福伯牛肉麵 紫色微笑 達人美食 美食情報 宜蘭美食 羅東美食

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