宜蘭露營風燒肉店　天花板滿滿樹葉宛如置身大自然用餐

文、圖／紫色微笑

大家都知道王品旗下有原燒這個以燒肉為主題的餐廳，現在又再進化囉，變成原燒O-NiKU！！新店新氣象，除了內部裝潢（城市露營風）更加年輕化，也提供新的套餐方式供客人用餐！到底年輕化的原燒變的如何呢，一起來看看吧～

新的原燒O-niku 主要走的現在最流行的 「露營風」，天花板上有滿滿的樹葉，斜置的木架好像帳蓬的支架一樣，有一種在大自然中用餐的感覺

座位的安排也很不錯，二~六個都可以享有不錯的生活空間

這樣的方式讓人感覺很放鬆哦

餐點形式蠻簡單的，都是套餐 !! 先從人數著手，再看要點選什麼品質的套餐就好了，當然囉，食材是一分錢，一分貨，要想吃最好的，就要多付出一些

除了前面的用餐區，等到吃甜點的時候，也可以換到後面這一區，真的有戶外營火晚會的感覺哦!! 這樣轉換一下用餐氣氛也很不錯

嘿嘿，地面擺了一些有趣標語，可以拍照打卡留念！！

因為是新設的店面，這裏設計的很周到，方面大家可以邊滑手機邊充電

我們與友人點共點了二份套餐，一份是極牛，一份是全牛! 份量十足，真的飽到不要不要的

上菜前，服務人員先來份湯品!! 忘了這什麼湯了，但冬天暖呼呼的真不錯

這次的爐具很棒!! 吸煙能力超強！！

醬料是燒肉的靈魂! 這裏除了沾醬外，也提供這種特調三味，洋蔥醬，蔥鹽醬，泡菜，所以光是一種肉就有6+1種味道，真的要給它一個讚，尤其是中間的蔥末，還有點像是海南雞飯裏的醬料，這三種搭配燒肉都好好吃

這是另外三種沾醬。應該是檸檬醬汁，味噌醬以及水果醬油，三種也很棒，可以解膩也可以提味

田園沙拉，也有三種醬料搭配

全牛套餐與極牛套餐在於品質的不同

極牛套餐的牛肉盤部份=安格斯無骨牛小排+prime 雪花牛+安格斯上脊肉+角切肉+優質牛五花

全牛套餐的牛肉盤份=安格斯無骨牛小排+prime 雪花牛+特選上脊肉+角切肉+厚切牛五花+優質牛五花

上面是極牛的

看這油花的分布就知它的美味了

這份是極牛雙人套餐的霜降松阪豬+嚴選雪花豚+優質豬梅花+特調雞腿丁

真的好澎拜啊！！

接下來就開「烤」了 ，這裏的爐具非常不錯，爐火可以調整，重點是這裏吸煙的效能非常好，幾乎沒什麼油煙，加分加分。我們吃的非常開心！！以這樣的品質、價錢和份量來說，這樣的套餐真的不錯!! 不用煩惱該如何點肉， 一次可以吃到多種肉品，也可以吃出不同的風味。

除了那幾種醬料，沾點玫瑰鹽也很棒！

單一的吃法會膩嗎 ? 包個生菜裡來個韓式吃法。一樣可以吃出不同的享受

這個千枚漬一定要點非常好吃，本來以為是一整塊蘿蔔，後來才知這是一片一片的醃蘿蔔，有點日式醬菜的風味，搭配肉品也很棒

搭配五花肉，去油解膩的效果更好！！

直接沾醬的味道也很不錯，我們最喜歡中間這種味噌醬！！

牛肉的份量真的很多....乾脆來個變化，嘿嘿，這樣看來就像 「燒肉丼飯」

啊~~吃燒肉來個啤酒更對味，喝酒不開車、未成年請勿飲酒

原燒最特別的就是有這個，399元就能單點的燒肉蛋糕。今天剛開幕，前一百位免費享用。上頭用肉品堆疊的像是玫瑰花一樣，超特別的，真的是令人意外的驚喜啊

上完了肉盤後，這是極牛套餐的海鮮拼盤，裏面是是透抽、草蝦，以及干貝。新鮮干貝，整盅的放在火上烤，不用等太久，只要旁邊的湯汁冒泡就能吃了。這樣的吃法真的滿不錯的，完整的保存了食材的鮮甜。

草蝦用烤的也很棒。可以邊烤邊灑點鹽在上面，可以增進蝦肉的鮮甜哦。

這是另外加點的新鮮牡蠣!! 光用看的讓人流口水了，烤到牡蠣肉的邊緣冒泡泡就可以吃了。

再灑點檸檬，新鮮、肥美又多汁的牡蠣真的非常棒啊，彷彿吃進大海的鮮味。

甜點有哈根達斯冰淇淋和紫米紅豆湯，令人滿意的一餐，也用高品質的甜點劃下句點

燒肉控的朋友，一定要注意令人耳目一新的原燒o-niku 啊！！

原燒 O-Niku 宜蘭新月店

地址：宜蘭縣宜蘭市民權路二段38巷6號4樓（新月廣場四樓）

電話：03－ 9329 258

