ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

宜蘭露營風燒肉店　天花板滿滿樹葉宛如置身大自然用餐

紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活 紫色微笑

Ben & Jean 的美好生活小旅行...美食..

ETtoday餓勢力

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

文、圖／紫色微笑

大家都知道王品旗下有原燒這個以燒肉為主題的餐廳，現在又再進化囉，變成原燒O-NiKU！！新店新氣象，除了內部裝潢（城市露營風）更加年輕化，也提供新的套餐方式供客人用餐！到底年輕化的原燒變的如何呢，一起來看看吧～

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

新的原燒O-niku 主要走的現在最流行的 「露營風」，天花板上有滿滿的樹葉，斜置的木架好像帳蓬的支架一樣，有一種在大自然中用餐的感覺

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

座位的安排也很不錯，二~六個都可以享有不錯的生活空間

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

這樣的方式讓人感覺很放鬆哦

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

餐點形式蠻簡單的，都是套餐 !! 先從人數著手，再看要點選什麼品質的套餐就好了，當然囉，食材是一分錢，一分貨，要想吃最好的，就要多付出一些

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

除了前面的用餐區，等到吃甜點的時候，也可以換到後面這一區，真的有戶外營火晚會的感覺哦!! 這樣轉換一下用餐氣氛也很不錯

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

嘿嘿，地面擺了一些有趣標語，可以拍照打卡留念！！

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

因為是新設的店面，這裏設計的很周到，方面大家可以邊滑手機邊充電

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

我們與友人點共點了二份套餐，一份是極牛，一份是全牛! 份量十足，真的飽到不要不要的

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

上菜前，服務人員先來份湯品!! 忘了這什麼湯了，但冬天暖呼呼的真不錯

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

這次的爐具很棒!! 吸煙能力超強！！

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

醬料是燒肉的靈魂! 這裏除了沾醬外，也提供這種特調三味，洋蔥醬，蔥鹽醬，泡菜，所以光是一種肉就有6+1種味道，真的要給它一個讚，尤其是中間的蔥末，還有點像是海南雞飯裏的醬料，這三種搭配燒肉都好好吃

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

這是另外三種沾醬。應該是檸檬醬汁，味噌醬以及水果醬油，三種也很棒，可以解膩也可以提味

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

田園沙拉，也有三種醬料搭配

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

全牛套餐與極牛套餐在於品質的不同
極牛套餐的牛肉盤部份=安格斯無骨牛小排+prime 雪花牛+安格斯上脊肉+角切肉+優質牛五花
全牛套餐的牛肉盤份=安格斯無骨牛小排+prime 雪花牛+特選上脊肉+角切肉+厚切牛五花+優質牛五花
上面是極牛的

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

看這油花的分布就知它的美味了

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

這份是極牛雙人套餐的霜降松阪豬+嚴選雪花豚+優質豬梅花+特調雞腿丁

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

真的好澎拜啊！！

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

接下來就開「烤」了 ，這裏的爐具非常不錯，爐火可以調整，重點是這裏吸煙的效能非常好，幾乎沒什麼油煙，加分加分。我們吃的非常開心！！以這樣的品質、價錢和份量來說，這樣的套餐真的不錯!! 不用煩惱該如何點肉， 一次可以吃到多種肉品，也可以吃出不同的風味。

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

除了那幾種醬料，沾點玫瑰鹽也很棒！

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

單一的吃法會膩嗎 ? 包個生菜裡來個韓式吃法。一樣可以吃出不同的享受

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

這個千枚漬一定要點非常好吃，本來以為是一整塊蘿蔔，後來才知這是一片一片的醃蘿蔔，有點日式醬菜的風味，搭配肉品也很棒

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

搭配五花肉，去油解膩的效果更好！！

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

直接沾醬的味道也很不錯，我們最喜歡中間這種味噌醬！！

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

牛肉的份量真的很多....乾脆來個變化，嘿嘿，這樣看來就像 「燒肉丼飯」

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

啊~~吃燒肉來個啤酒更對味，喝酒不開車、未成年請勿飲酒

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

原燒最特別的就是有這個，399元就能單點的燒肉蛋糕。今天剛開幕，前一百位免費享用。上頭用肉品堆疊的像是玫瑰花一樣，超特別的，真的是令人意外的驚喜啊

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

上完了肉盤後，這是極牛套餐的海鮮拼盤，裏面是是透抽、草蝦，以及干貝。新鮮干貝，整盅的放在火上烤，不用等太久，只要旁邊的湯汁冒泡就能吃了。這樣的吃法真的滿不錯的，完整的保存了食材的鮮甜。

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

草蝦用烤的也很棒。可以邊烤邊灑點鹽在上面，可以增進蝦肉的鮮甜哦。

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

這是另外加點的新鮮牡蠣!! 光用看的讓人流口水了，烤到牡蠣肉的邊緣冒泡泡就可以吃了。

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

再灑點檸檬，新鮮、肥美又多汁的牡蠣真的非常棒啊，彷彿吃進大海的鮮味。

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

甜點有哈根達斯冰淇淋和紫米紅豆湯，令人滿意的一餐，也用高品質的甜點劃下句點

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

燒肉控的朋友，一定要注意令人耳目一新的原燒o-niku 啊！！

▲▼ 原燒 O-Niku 宜蘭新月店。（圖／紫色微笑 提供）

原燒 O-Niku 宜蘭新月店
地址：宜蘭縣宜蘭市民權路二段38巷6號4樓（新月廣場四樓）
電話：03－ 9329 258

我們是紫色微笑Ben&Jean，喜歡美食、旅遊、攝影、3C
部落格粉絲團

關鍵字： 原燒 O-Niku 宜蘭美食 達人美食 美食情報 新月廣場 原燒 王品 紫色微笑 日韓風

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

泡湯也要吃美食　礁溪觀光客必訪的8家人氣料理！

隱身台北中山站的巷弄餐酒館　在歐風空間享用義式料理

宜蘭經典肉排蛋土司　4種「人氣吃法」一試成主顧

宜蘭超平價小木屋鬆餅　必點「爆餡卡士達」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

免費景點「雲林稻草捲」平日不開放

板橋新開「流水蝦吃到飽」有大生蠔

不出國南投兩天一夜歐風小旅行

辰光橋超迷人！2019新北燈會今登場

7萬株、20色「鬱金香花海」明起登場

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

快收藏！全台「人氣水餃店TOP10」

嘉義4處新景點　拍稻草捲、走景觀橋

CoCo都可台大店菜單跟別人不一樣

豐原超美咖啡廳有網美彩繪外牆

熱門行程

最新新聞更多

宜蘭露營風燒肉店　宛如大自然用餐

華航獲准加入TSA Pre預先安檢計..

桃園「三民蝙蝠洞」228重新開放

雙色花海盛放！南投風鈴木賞花點

2020進威尼斯要收觀光稅350台幣

南投茶浙江山東河北夯！盼建常態機制

高雄韓式燒烤有超大「臉盆鍋」

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110..

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366