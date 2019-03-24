一吃就愛上！嘉義古早味推車小販　碗粿、排骨酥湯只要25元

點評：好想吃啊！

文、圖／規小孫

2019 的四天跨年連假，我們安排了兩天到嘉義吃吃喝喝，那次訂的民宿是沒有附早餐的，這也是自己私心的、刻意的選擇，畢竟多了一個早餐的選項，我們還可以多吃到點不一樣的美食，譬如這間前一晚躺在床上滑IG找＃嘉義早餐，才發現的「嘉義碗粿南（原忠孝路無名米糕）」，至今仍讓我們念念不忘。

還記得第一眼就被 IG 上的「嘉義碗粿南（原忠孝路無名米糕）」吸引，完全是因為這個早已泛黃的、斑駁的老推車，應該不用我多加解釋，這推車自然的歷史痕跡，就是見證它從路邊到店面裡的真實寫照。 只是沒想到「嘉義碗粿南（原忠孝路無名米糕）」將推車留了下來，將那象徵「起家厝」的夥伴留了下來 ...而也因為這「老推車」，造就「嘉義碗粿南（原忠孝路無名米糕）」最無以匹敵的美！很有時間味道所沉澱出來的美：）

忘了「嘉義碗粿南（原忠孝路無名米糕）」已經經歷過了幾代的傳承，三代或者四代？！我只知道親眼所見的一切，是泛黃的碗粿杯、老舊的木叉子，和那可能三不五時會慢慢鬆解的木椅凳。有趣的是店裡完全沒有「價格」，甚至連賣什麼、有什麼的Menu幾個字都沒有～但每個進來的人都如此熟練，喊著米糕幾個、排骨幾碗，好像回到自己家一樣！好像老闆就是隔壁鄰居一樣：）

我們倆也很快的入境隨俗，點了兩份米糕、兩碗排骨湯。上桌前還假掰的端到了老推車前的老凳子上，將那看起來很像是「布丁」的米糕，用老推車當背景快速的拍了經典的IG照！

幾乎沒什麼年輕人的「嘉義碗粿南（原忠孝路無名米糕）」，我們這樣做其實是有點突兀的，所以拍的很快、動作很快，拍完我的眼神還示意的和老闆點了個頭、輕聲的說了聲謝謝：）

還記得那米糕如此的軟嫩、如此的樸實，加點傳統的辣醬、蒜泥就是人間美味。而那排骨酥湯相當的特別！就好像排骨酥「清湯」一般的質地，是自己這輩子喝過最清爽的排骨酥湯！重點那排骨酥肯定是「嘉義碗粿南（原忠孝路無名米糕）」老板自己炸的，特殊的香氣讓湯頭相當迷人，咀嚼排骨酥更是清香。

如果不是因為晚點還打算去吃火鍋，我想「嘉義碗粿南（原忠孝路無名米糕）」的米糕我一個人可以兩個沒問題！不管是米糕或者碗粿或者排骨湯，通通均一價 25元！帶一個 50元銅板就可以吃到米糕和一碗熱騰騰的排骨酥湯。

您說～這樣的銅板價是不是很佛心，重點吃到的可是幾十年的古早味啊～下次來嘉義住，別訂飯店旅店的早餐了！帶上家人、朋友一起來「嘉義碗粿南（原忠孝路無名米糕）」吃吃庶民美食，這「內行」才懂的味道肯定能讓你被豎起大拇指～！

嘉義碗粿南（原忠孝路無名米糕）



地址： 嘉義市東區民權路238號

電話：052551387

時間：7：00～13：00