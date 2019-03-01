大人的浪漫！嘉義炭烤店　微醺氣氛配美味烤物超搭

點評：好想跟閨密一起去啊！

文、圖／規小孫

連夜裡都如此迷人，在嘉義熱鬧的文化路夜市裡，有間令我們一來便著迷的炭烤老屋！小巧的、燈光微醺的，好像躲進這老屋裡，就能暫停時鐘上的分針與秒針，盡情的把自己停留在那一刻～不是早就知道這間店，而是因為人到了嘉義，躺在民宿的雙人大床上，想著晚上要到文化路夜市吃些什麼時，滑著手機、看著 Instagram 而幸運的發現它～這間位在「文化路夜市」裡的「Charcoal Old Soul」，那個拐進延平街就瞬間靜謐的微醺世界，相信你（妳）也會喜歡上！：）

「Charcoal Old Soul」是間從門口就讓我決定一定要來看看的炭烤店～！直接將燒烤食材的吧檯放在店門口，輪子、椅子、抽風櫃和那滋滋作響的火光，儼然成為這間店最誘惑人的風景。諾大的「Charcoal Old Soul」幾個字就掛在陳舊的木門頭頂，綠白色的帆布、綠白橘的郵筒，都讓我嗅到了這麼一絲無拘無束的墨西哥風情！不得不說，這一切真是帥帥 der～

來到「Charcoal Old Soul」，已是去年年底的事情了。那夜有點風、有點涼，但躲進這屋裡卻暖得很～微醺的燈光很暖，大夥擠在小小的老屋子裡很暖，仔細一算這空間可能至多只能坐上十來個人。小情侶、小夫妻兩個人來最棒！一個人或者最多四個人，這樣的空間都很適合：）

紅色的燈管照亮了整個空間，也或許該說是它讓人對這裡更加微醺…黑色的皮沙發可以坐上四個人，緊鄰的兩人桌搭兩個人也很ok！來到這，你（妳）可能會覺得有點小擠，但不知為何卻不會讓人覺得不舒服～或許來到「Charcoal Old Soul」的人都很相似，都只是想找個地方，吃點燒烤、喝點小酒，輕輕的、小小聲的聊著那些只有我們彼此才聽得到的生活點滴。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年人請勿飲酒，飲酒過量有礙健康，喝酒不開車安全有保障。

點了兩支老闆娘推薦的精釀啤酒，其中一支「比利時女皇爵黑啤酒 Duchesse de Bourgogne」最讓友人喜歡。專屬的高腳杯襯托出了酒色與酒香，紅寶石般的色澤，不仔細注意還以為是杯紅酒呢～現烤的食物我們點了不在 Menu上的牛小排，和 Menu上的鹹豬肉糯米腸，另外還有懶得拿出來拍的烤時蔬兩份 XD



我能說這一切、這每一份的料理都完美的擄獲了我們的心！不管是有點台的糯米腸（笑），或者不定時才有的牛小排，甚至連時蔬都好吃到讓我們前後點了兩份。

尤其這牛小排，居然連涼點都好好吃！（相機先食，妳懂的 XD 外表烤得焦香迷人，裡頭粉紅粉紅的恰恰好，越是咀嚼越迷戀那散發出的牛肉香，友人更是讚不絕口。一口牛肉、一口精釀，我還記得坐在屋裡的我們倆，翻遍了整個腦袋的記憶體…

在想台中有沒有類似的地方，有沒有這樣的燒烤店？！（知道的台中人，歡迎偷偷告訴我 ：）

就連那用餐的叉子都帥到了我的心坎裡！要不是老闆有點酷，我還真想問問他從哪買來的～ ps．老闆、老闆娘都很有 Sense！挖尬意！

延平街的另一頭就是熱鬧的「嘉義文化路夜市」，就是這麼近、就是這麼靜謐…好像轉進了這個巷子，就到了另一個世界；好像只有大人才會懂的浪漫，就這樣藏在「Charcoal Old Soul」裡。

我不知道你（妳）會不會被它吸引？！我只知道回來至今，我們竟開始搜尋台中的餐酒館、精釀啤酒、炭烤吧了，希望可以在台中找到一間類似的、如此有意思的地方，讓那些下了班的夜晚再多點好玩的去處～：）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年人請勿飲酒，飲酒過量有礙健康，喝酒不開車安全有保障。

Charcoal Old Soul

地址：嘉義市延平街210號

電話：0921706994

時間：18：00~24：00（週一休）

