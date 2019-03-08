微醺一下！藏在停車場裡的貨櫃屋深夜食堂　無菜單料理好驚喜

點評：深夜肚子餓就該去一下

文、圖／規小孫

九天的過年連假，我們就從這間「裝忙小孩」開啟我們的台中吃吃喝喝之旅。說真的，到現在還很讚嘆那一晚吃到的驚艷料理，居然是兩個二十初頭的小夥子做出來的！不得不說，食神無處不在啊～

因為突然的勤做功課，才發現離我們家不遠處，竟然有一間如此特別的深夜食堂？居酒屋？無菜單料理？！越來越愛這種夜晚微醺感覺的我們，話不多說一下班就約了彼此出發去！騎著機車就來找「裝忙小孩」。

一開始我們真的怎麼看也看不到，明明 Google 導航的指標，它就在眼前便是，卻怎麼也看不見它～後來我看見了一道光，和 Instagram 上少許店裡的照片，自己便決定下車往那停車場裡的那道光前進！結果「裝忙小孩」真的躲在停車場裡，那是一個月租停車場，停車場門口還沒有店招牌，所以前來的人請放心下車走進去XD

相當可愛的貨櫃，有著兩個年輕人忙進忙出，我們來的時候他們才在剛準備而已～很隨性、很陽光、很青春，很有自己的態度！很適合喜歡這樣氛圍的你（妳）前來試試。

「裝忙小孩」很適合年輕人，也很適合情侶小夫妻，適合喜歡夜晚一杯小酒、一些小菜，喜歡依靠在彼此身旁聊聊天的人。在那吧檯前的高腳椅座位區，或者另一頭的木桌椅區都好，當微風輕輕吹來、當熟悉的音樂旋律從年輕老闆的手機藍芽傳送到音響時，你會發現自己，好像很久很久沒這麼輕鬆、沒這麼愜意，只期待著接下來兩位小夥子會端出什麼菜來～

對！「裝忙小孩」是無菜單料理，你可以任選自己想要的價位～ 100、200、300 都ok！想配酒的小菜，或者吃飽的份量都ok！甚至想吃海鮮、牛肉豬肉、燉飯燒烤都可以和他們討論，最後呈現的方式由他們處理：）俺覺得這是件很有意思的點餐方式，你有點知道又不會太知道～甚至每次來都會吃到不一樣的料理。

雖然不知道「裝忙小孩」的兩個小夥子老闆，為什麼會選擇在這樣不起眼的停車場裡開店？！但大致可以明白，這樣的起步對年輕人築夢來說輕鬆許多，畢竟大環境、好位置的租金太恐怖了～或許擁有了這樣的神秘感、隱藏感，反而能讓他們用一種剛剛好的速度，完成夢想、碰撞夢想，找到屬於自己的一片天。

我悄悄的坐在門前的高腳椅上，那晚只有我們倆這組客人。或許是因為隔天就是連假九天的啟動，大家都已開始忙著返鄉、回家，也或許剛起步的「裝忙小孩」還不是很多人知道？！不管如何，我們都得到了難得的空景，難得的獨享了這片微醺：）

那天「裝忙小孩」的海鮮只剩下淡菜，老實說俺是有點小失望的。因為我就是因為 Instagram 上那些海鮮而來的，但那天只剩下淡菜～～～啊～～～（地上翻滾肯德基模式）雖然有點小失望，但這淡菜一上桌，我這海鮮控就被安撫了情緒！因為那一上桌的香氣，就讓我們倆同時頻點頭！！！

那蔥花與香料撲鼻的香，從那一個個開了殼的淡菜中飄散而出。鼻子靠近一嗅，鮮美的香氣讓人直想直接動手！是那種連筷子都懶得用，就像直接用手指捏著就大口咬下去的那種衝動！一入口，彈牙的淡菜在嘴裡在嘴裡咀嚼著，新鮮而純粹的滋味好好吃！好像沒有特別調味什麼，又好像簡單的調味就帶出了它們的好。

想吃牛肉，所以請「裝忙小孩」來點牛肉料理！沒想到居然是我們很少吃的孜然口味燒烤～老實說我本人不太愛孜然的香氣，但這牛肉居然烤得讓我忘卻了那香氣，一口接一口、搭著杯裡的啤酒，吃得很是過癮。

這一道烤雞腿讓我們驚豔不已！光看那表皮的焦香模樣，我想如果你現在正餓著，肯定已經口水直流了吧～當那熱騰騰的上桌、當那一咬下就香氣四溢、軟嫩Q彈併具，就讓我對「裝忙小孩」豎起了大拇指！

明明吃得七成飽了，卻偷偷的問了友人，我可不可以點他們的燉飯試試（點餐時，小鮮肉老闆有提到XD結果這看似平凡無奇的燉飯，居然成為我們那夜到夜裡入睡、隔天起床，甚至至今總不經意想起的迷人滋味～而且原本友人也吃了七八分飽，想說燉飯來她就分裝一小碗試試就好！結果最後好吃到，又讓她連吃了兩小碗！

用了哪種起司？！或者又放了些什麼？！老實說我這不怎麼會做菜的人，不太懂～但那起司的香氣不會過於濃郁、膩口，甚至還有種令人陶醉的鮮甜滋味，讓人一口接著一口、停不下來。為了它，我們期待下次再來！

我無法只用居酒屋來形容「裝忙小孩」，因為燉飯做的有點西式、燒烤處理的很日式，而那淡菜炒的又有點台式～我想這就是「小孩」想說的吧！別用一個標籤來定義他們，也別忘了自己年輕時、青春時什麼都想試試、什麼都很有興趣的心情。

躲在停車場裡，不怕沒人知道的「裝忙小孩」正在開始他們倆的故事，或者有朝一日，他們也能成為像「別嗆大叔」那樣的經典，那種只有別人為它排隊、它不需擔心沒有生意的獨特～

裝忙小孩



地址： 台中市北屯區漢口路五段51號 （對面停車場裡）

電話： 0977 532 090

營業時間：18：00～02：00

享受生活不無聊。規小孫 FB