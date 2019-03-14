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走過一甲子！高雄必吃傳統早餐　大排長龍只為現點湯包

點評：那個湯包太～大了吧！！！
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▲高雄興隆居傳統早餐美食。（圖／享受生活不無聊。規小孫提供）

▲興隆居傳統早點美食。（圖／享受生活不無聊。規小孫提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）


旅遊中心／綜合報導

豆漿配上燒餅、油條，這樣的中式早餐組合，想必大家都看過！部落客享受生活不無聊。規小孫就在《旅遊超爽的》分享一家走過一甲子，每天現點現做的傳統早餐店，就連本地人假日想來份早餐，都會甘願在這家店排隊。

▲高雄興隆居傳統早餐美食。（圖／享受生活不無聊。規小孫提供）

▲無論平日或假日都大排長龍。

位於高雄六合二路的興隆居，創立於1954年，至今已經超過六十年的歷史，主打新鮮出爐的燒餅、湯包，因此許多人為了搶先吃到剛烤好及蒸好的燒餅、湯包，更是一大早就前往排隊，店內有分為湯包區及燒餅與其他品項區，按照自己想點的品項去分流排隊，店家湯包特別在於，不像一般常見皮薄且小顆，興隆居的湯包大顆且皮厚，吃起來紮實一樣會流出滿滿湯汁；燒餅的內餡則分成兩種「兩相好」、三種「三代同堂」、四種「事事如意」，裡面的餡料可選有荷包蛋、酸菜、油條，甚至有蔬菜及水果，顛覆你對燒餅的想像。

▲高雄興隆居傳統早餐美食。（圖／享受生活不無聊。規小孫提供）

▲現蒸湯包大的根本像肉包，建議可以加上店家自製辣椒醬，提升整體香氣。

▲高雄興隆居傳統早餐美食。（圖／享受生活不無聊。規小孫提供）

▲外皮酥脆的燒餅可以放的內餡選擇很多。

▲高雄興隆居傳統早餐美食。（圖／享受生活不無聊。規小孫提供）

▲中式早餐必備的鹹豆漿。

興隆居傳統早點美食
地址：801高雄市前金區六合二路186號
電話：07 261 6787
時間：04：00－11：00（週一公休）

關鍵字： 興隆居傳統早點美食 高雄美食 高雄早餐

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