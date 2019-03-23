走進童話水上城堡！桃園免門票親子休閒農場　還可以搭小火車

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：我也要去當城堡公主啦！

文、圖／滿分的旅遊札記

桃園大溪親子必訪景點「花開了休閒農場」，改造後的花卉農場變得更加繽紛童趣，古錐麝香豬迎賓超可愛，萌樣根本是農場吉祥物，花開了休閒農場還有一座童話般的水上城堡，來訪可以搭小火車、釣魚、騎小木馬等等，園區還提供舒適的用餐及下午茶空間，遊玩大溪，很適合帶小朋友來這裡放電唷！

櫻花季現正熱映中，滿分也安排上山來賞花，準備來去復興鄉賞櫻，意外路過花開了休閒農場，印象中的花開了農場前院是一整片花卉盆栽，路過發現裝潢不一樣的滿分，立馬停車查看，原來花開了休閒農場已經重新整修大改造啦！這下讓滿分非常好奇，想要一探究竟。PS：花開了休閒農場備有戶外停車場。

花開了農場園區入口也設計的太古錐了吧！入口處還站一排可愛的小豬跳舞迎賓，鮮豔的大門口，滿分彷彿走進了遊樂園，還沒正式入園，就在前門和小豬們玩拍了起來，滿分好奇的事，你們肚子不會冷嗎（呵！）

走進園區跟著紅色大橋前進，沒想到花開了農場居然有一座大城堡呀！而且這座城堡，還是設計在水面上呢！明明才剛抵達，滿分又被城堡給吸引了啦！

滿分覺得花開了農園的兩側大紅橋好美，感覺很像是小型舊金山的金門大橋呢！請旅人們發揮想像力，想像是自己就在國外啦！

水上童話城堡外型真的好亮眼，讓滿分迫不及待來去當城堡公主啦！趁著沒什麼人潮，又是個瘋狂取景的好時機。

花開了農園水上城堡不僅僅讓旅人取景美拍，還可以讓旅人在水池裡玩釣魚唷！想要體驗釣魚的朋友，可以洽詢櫃台啦！PS：天才小釣手＄100／次（不限時間）

童話城堡前院是寬敞舒適的坐位休息區，一朵朵展開的傘，再搭配亮眼紅橋和城堡，滿分覺得整體背景呈現很美也很放鬆呢！

園區到處都是古錐童話般的造景，滿分東拍西逛，感覺每件事物都好新奇呢！看到這隻加油小豬公仔，原來園區是有在賣豬滴，聽服務人員說，前陣子母豬才生下好多隻小豬，花開了的小豬是屬於寵物的麝香豬唷！若有想要買回家養的朋友，也可以尋問櫃台啦！PS：麝香豬＄2000／隻

花開了休閒農場還有小火車可以玩，造型小火車，帶旅人從大溪開進馬達加斯加島，小火車往返票，來回一趟只要＄60人。PS：爸媽們也可以和小朋友一起搭唷！

來花開了農場一點都不無聊呀！園區裡增設好多親子互動的趣味小旅遊，除了常見的夾娃娃機、打地鼠機台外，還有拳擊、賽車、挖土機、小木馬等遊樂設施，滿分真心覺得，花開了完全就是小朋友的遊戲天堂

就連老大不小的滿分，也都忍不住玩了起來。PS：遊樂設施需額付費唷！

休閒農場裡除了豐富的遊戲設施，還有美味食堂、冰淇淋、炸物小點等…，居然還有PIZZA手作DIY可以體驗耶！有興趣的朋友都，都可以來園報名唷！

來花開了休閒農場玩樂，別擔心會肚子餓，園區裡還有主題餐廳供旅人用餐下午茶呢！滿分當天本來也想入園來小坐一下，不過，因為等等怕上山賞櫻塞車，就只有在入口和小熊一家人合影紀念啦！不過～小熊媽媽的表情，感覺不希望滿分離開耶！

Oh！被滿分發現小豬在逛大街啦！天呀～好可愛的麝香豬唷！阿～怎麼沒走幾步就倒下來睡覺了，滿分走進拍照，深怕吵到小豬睡覺，不過，感覺麝香豬一點都不怕陌生，看來～應該早就習慣遊客來拍照了吧（呵）

滿分才剛抓到麝香豬在逛大街，沒想到，又來一群鴨子在遊街，滿分明明就在大樹下取景拍美照，結果，跑來一群鴨子闖入鏡呀！搞笑的畫面，讓滿分變成鴨子的背景了，不過，這鴨子也太規矩了吧！居然還有排成整齊的隊伍，可愛極了。

結果～鴨子來打擾滿分美拍就算了，最後麝香豬大哥也跑來亂入境，滿分開始懷疑，牠們是不是故意的啦！還是說～花開了的小動物都很好客呢！

滿分和鴨子及麝香豬最後終於達成共識，這下滿分可以好好開始走訪園區拍照啦！滿分在城堡後院發現，花開了還有戶外賽車遊戲，小型賽道，滿分覺得規畫的很不錯耶！很適合小朋友來花開了挑戰自己呢！

再往花開了農園庭院裡面走，園區也有販售花草盆栽及庭院造景，有興趣的朋友們，也可以入園參觀唷！

滿分當天在休閒農園裡玩拍的差不多啦！準備離開時，又被搞怪的小鴨吸引了，鴨群們帶滿分來去水池看牠們戲水，排排隊跳表的萌像，讓滿分印象深刻，最後看大伙們在水裡優游玩樂好愜意，突然滿分也好羨慕牠們這麼自在耶！

上車前，滿分在園區買了一罐蜂蜜檸檬，味道輕甜還不錯喝，遊了一圈剛好解解渴，花開了休閒農園是個適合親子走遊的好地方，整個園區規畫許多小朋友最愛的遊樂設施，還有像童話故事書裡最繽紛的水上城堡，坦白說，滿分當初是為了美麗的城堡而來，沒想到，遊逛完花開了農園，也喜歡上這裡啦！免門票的親子玩樂好去處，分享給大家囉！

花開了休閒農園



地址：桃園市大溪區復興路二段329號

營業時間：週一～週五10：00～19：00，週六～週日10：00～20：00

服務電話：033879195