住進仙境！「全球8家夢幻旅宿」此生必訪　無邊海景、電影取景地

▲馬爾地夫白馬莊園結合歐洲工藝與自然語彙,每一隅都好取景。(圖/Heavens Portfolio提供,下同)



記者彭懷玉/綜合報導

疫情悶了三年之久,解封後許多民眾更嚮往盡早搜集夢想旅宿清單,若打算安排一場放飛自我的豪華旅程,以下精選全球8家夢幻飯店,從海天一色的馬爾地夫,到歐洲歷史場景中的花園午茶,每個角落都美到快門停不下來。



馬爾地夫 Cheval Blanc Randheli

由比利時建築大師 Jean-Michel Gathy 操刀設計,結合歐洲工藝與自然語彙,馬爾地夫白馬莊園(Cheval Blanc Randheli)是馬爾地夫奢華度假飯店的代表之一。走過10年,依舊是許多旅人心中的夢幻首選。



晴朗日子裡,無論是在私人別墅或無邊際泳池旁,都能拍出海天一色的印度洋美景。若留心莊園中的設計巧思,像是以碎玻璃拼製的藝術裝飾、灰白基調中跳出的銘黃色點綴、貝殼雕花牆飾、或海上木棧道旁的藝術品,每一處都能成為拍照背景。

▲佇立於蘇梅島東北角制高點的 Samujana,專屬無邊泳池讓旅人與好友盡情拍攝。



泰國蘇梅島 Samujana

佇立於蘇梅島東北角制高點的Samujana,幾乎每棟別墅都擁有180度遼闊海景,私密性極高。專屬無邊泳池讓旅人與好友盡情拍攝,不受打擾。



別墅採多房型設計,搭配貼心的管家服務,可客製安排島上行程與用餐,空間寬敞、設施完善,是家族旅行或好友團聚的理想住所。

▲「宮殿級」頭銜的 Le Bristol 今年迎來百歲生日,影迷熟悉的電影《午夜巴黎》場景便取材於此。



法國巴黎 Le Bristol Paris

榮獲巴黎「宮殿級」頭銜的 Le Bristol 今年迎來百歲生日。飯店本身即是拍攝熱點,影迷熟悉的電影《午夜巴黎》場景便取材於此。



每年夏天限定開放的花園餐廳 Le Jardin Français,位於飯店中庭,綠意盎然、座椅與植栽相互映襯。由主廚 Arnaud Faye 設計的夏日菜單,以時令食材烹製,是結合美食與景致的完美舞台。還有機會巧遇飯店人氣管家貓「蘇格拉底」可以一同入鏡。



值得一提的是,Le Jardin Français 將於4月19日起正式營運,若天候允許,將每日提供午餐和晚餐服務。

▲Cheval Blanc Paris面向塞納河的套房露台獨享景觀,頂樓的 Notre-Dame、Eiffel、Ravel套房還可飽覽巴黎鐵塔與光之城的壯麗景色。



法國巴黎 Cheval Blanc Paris

位於巴黎塞納河畔歷史建築中的 Cheval Blanc Paris,從飯店外觀、內部空間到每一間餐廳,都令人忍不住拿起手機狂拍。



初夏開放的7樓花園露台「Le Jardin」充滿香草與花卉香氣,搭配主廚特製輕食,是欣賞巴黎天際線與拍攝城市風光的絕佳去處。



面向塞納河的套房露台更是獨享景觀,頂樓的 Notre-Dame、Eiffel、Ravel 套房還可飽覽巴黎鐵塔與光之城的壯麗景色。

▲站在Hotel du Cap-Eden-Roc海崖泳池邊,捕捉南法海岸的經典美景,每個角落都像電影場景般夢幻。



法國蔚藍海岸 Hotel du Cap-Eden-Roc

若曾被娜塔莉.波曼的香水廣告場景迷倒,那條她穿婚紗奔跑的花園大道,正是在這間傳奇飯店所拍攝。

坐落在32英畝松林中的 Hotel du Cap-Eden-Roc,融合拿破崙三世風格與南法自然風光,曾吸引無數名流藝術家,也是坎城影展期間品牌派對的重要場地。



無論是從大門大道拍出皇室氣勢,或站在海崖泳池邊捕捉南法海岸的經典美景,每個角落都像電影場景般夢幻。

▲餐廳 The Lanesborough Grill 以英式下午茶聞名,精緻甜點如珠寶般迷人。



英國倫敦 The Lanesborough

1825年建立的 The Lanesborough 飯店,位於海德公園旁,是攝政時期建築與現代藝術的完美融合。餐廳 The Lanesborough Grill 以英式下午茶聞名,精緻甜點如珠寶般迷人,與《柏捷頓家族》合作推出的聯名系列更增添戲劇氛圍。



若是宮廷劇迷,粉嫩花卉壁紙、水晶吊燈與復古家具的套房令人醉心,是一場沉浸式的貴族假期。

▲位於科莫湖畔的 Passalacqua,是一幢建於1787年的私人別墅改建,擁有超過2萬平方公尺的夢幻花園。



義大利科莫湖 Passalacqua

位於科莫湖畔的 Passalacqua,是一幢建於1787年的私人別墅改建,擁有超過2萬平方公尺的夢幻花園。從春日百花盛開、夏季綠影湖水到秋季橘紅山林,每一季皆美如詩畫。



園內泳池、網球場、香草園錯落其間,內部保留百年建築細節如橡木桁架、威尼斯絲綢與水晶吊燈,每一處都值得細細瀏覽。

▲卡布里島 Hotel La Palma通往Spa的旋轉梯是 IG上的打卡熱點。



義大利卡布里島 Hotel La Palma

Oetker Collection 在義大利的首間飯店 Hotel La Palma,前身為卡布里島上第一間旅館,經設計師 Francis Sultana 精心重塑,注入「La Dolce Vita」的生活態度。



藍、綠、綠松石色調構築地中海風情,搭配訂製家具與輕盈壁畫,在泳池畔或屋頂餐廳都能拍出最有味道的海島假期。連通往Spa的旋轉梯也自帶美感,是IG上的打卡熱點。