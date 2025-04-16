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住進仙境！「全球8家夢幻旅宿」此生必訪　無邊海景、電影取景地

▲全球8間奢華飯店。（圖／Heavens Portfolio提供）

▲馬爾地夫白馬莊園結合歐洲工藝與自然語彙，每一隅都好取景。（圖／Heavens Portfolio提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

疫情悶了三年之久，解封後許多民眾更嚮往盡早搜集夢想旅宿清單，若打算安排一場放飛自我的豪華旅程，以下精選全球8家夢幻飯店，從海天一色的馬爾地夫，到歐洲歷史場景中的花園午茶，每個角落都美到快門停不下來。

馬爾地夫 Cheval Blanc Randheli
由比利時建築大師 Jean-Michel Gathy 操刀設計，結合歐洲工藝與自然語彙，馬爾地夫白馬莊園（Cheval Blanc Randheli）是馬爾地夫奢華度假飯店的代表之一。走過10年，依舊是許多旅人心中的夢幻首選。

晴朗日子裡，無論是在私人別墅或無邊際泳池旁，都能拍出海天一色的印度洋美景。若留心莊園中的設計巧思，像是以碎玻璃拼製的藝術裝飾、灰白基調中跳出的銘黃色點綴、貝殼雕花牆飾、或海上木棧道旁的藝術品，每一處都能成為拍照背景。

▲全球8間奢華飯店。（圖／Heavens Portfolio提供）

▲佇立於蘇梅島東北角制高點的 Samujana，專屬無邊泳池讓旅人與好友盡情拍攝。
泰國蘇梅島 Samujana
佇立於蘇梅島東北角制高點的Samujana，幾乎每棟別墅都擁有180度遼闊海景，私密性極高。專屬無邊泳池讓旅人與好友盡情拍攝，不受打擾。

別墅採多房型設計，搭配貼心的管家服務，可客製安排島上行程與用餐，空間寬敞、設施完善，是家族旅行或好友團聚的理想住所。

▲全球8間奢華飯店。（圖／Heavens Portfolio提供）

▲「宮殿級」頭銜的 Le Bristol 今年迎來百歲生日，影迷熟悉的電影《午夜巴黎》場景便取材於此。
法國巴黎 Le Bristol Paris
榮獲巴黎「宮殿級」頭銜的 Le Bristol 今年迎來百歲生日。飯店本身即是拍攝熱點，影迷熟悉的電影《午夜巴黎》場景便取材於此。

每年夏天限定開放的花園餐廳 Le Jardin Français，位於飯店中庭，綠意盎然、座椅與植栽相互映襯。由主廚 Arnaud Faye 設計的夏日菜單，以時令食材烹製，是結合美食與景致的完美舞台。還有機會巧遇飯店人氣管家貓「蘇格拉底」可以一同入鏡。

值得一提的是，Le Jardin Français 將於4月19日起正式營運，若天候允許，將每日提供午餐和晚餐服務。

▲全球8間奢華飯店。（圖／Heavens Portfolio提供）

▲Cheval Blanc Paris面向塞納河的套房露台獨享景觀，頂樓的 Notre-Dame、Eiffel、Ravel套房還可飽覽巴黎鐵塔與光之城的壯麗景色。
法國巴黎 Cheval Blanc Paris
位於巴黎塞納河畔歷史建築中的 Cheval Blanc Paris，從飯店外觀、內部空間到每一間餐廳，都令人忍不住拿起手機狂拍。

初夏開放的7樓花園露台「Le Jardin」充滿香草與花卉香氣，搭配主廚特製輕食，是欣賞巴黎天際線與拍攝城市風光的絕佳去處。

面向塞納河的套房露台更是獨享景觀，頂樓的 Notre-Dame、Eiffel、Ravel 套房還可飽覽巴黎鐵塔與光之城的壯麗景色。

▲全球8間奢華飯店。（圖／Heavens Portfolio提供）

▲站在Hotel du Cap-Eden-Roc海崖泳池邊，捕捉南法海岸的經典美景，每個角落都像電影場景般夢幻。
法國蔚藍海岸 Hotel du Cap-Eden-Roc
若曾被娜塔莉．波曼的香水廣告場景迷倒，那條她穿婚紗奔跑的花園大道，正是在這間傳奇飯店所拍攝。

坐落在32英畝松林中的 Hotel du Cap-Eden-Roc，融合拿破崙三世風格與南法自然風光，曾吸引無數名流藝術家，也是坎城影展期間品牌派對的重要場地。

無論是從大門大道拍出皇室氣勢，或站在海崖泳池邊捕捉南法海岸的經典美景，每個角落都像電影場景般夢幻。

▲全球8間奢華飯店。（圖／Heavens Portfolio提供）

▲餐廳 The Lanesborough Grill 以英式下午茶聞名，精緻甜點如珠寶般迷人。
英國倫敦 The Lanesborough
1825年建立的 The Lanesborough 飯店，位於海德公園旁，是攝政時期建築與現代藝術的完美融合。餐廳 The Lanesborough Grill 以英式下午茶聞名，精緻甜點如珠寶般迷人，與《柏捷頓家族》合作推出的聯名系列更增添戲劇氛圍。

若是宮廷劇迷，粉嫩花卉壁紙、水晶吊燈與復古家具的套房令人醉心，是一場沉浸式的貴族假期。

▲全球8間奢華飯店。（圖／Heavens Portfolio提供）

▲位於科莫湖畔的 Passalacqua，是一幢建於1787年的私人別墅改建，擁有超過2萬平方公尺的夢幻花園。

義大利科莫湖 Passalacqua
位於科莫湖畔的 Passalacqua，是一幢建於1787年的私人別墅改建，擁有超過2萬平方公尺的夢幻花園。從春日百花盛開、夏季綠影湖水到秋季橘紅山林，每一季皆美如詩畫。

園內泳池、網球場、香草園錯落其間，內部保留百年建築細節如橡木桁架、威尼斯絲綢與水晶吊燈，每一處都值得細細瀏覽。

▲全球8間奢華飯店。（圖／Heavens Portfolio提供）

▲卡布里島 Hotel La Palma通往Spa的旋轉梯是 IG上的打卡熱點。
義大利卡布里島 Hotel La Palma
Oetker Collection 在義大利的首間飯店 Hotel La Palma，前身為卡布里島上第一間旅館，經設計師 Francis Sultana 精心重塑，注入「La Dolce Vita」的生活態度。

藍、綠、綠松石色調構築地中海風情，搭配訂製家具與輕盈壁畫，在泳池畔或屋頂餐廳都能拍出最有味道的海島假期。連通往Spa的旋轉梯也自帶美感，是IG上的打卡熱點。

關鍵字： 飯店旅館 度假旅館 星級飯店 國外特色

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