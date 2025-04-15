高雄晶英加入萬豪集團　打造全台首間頂奢「然一酒店」8月開幕

▲高雄晶英國際行館御心侶驛景觀大床房。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

高雄晶英國際行館今（15日）宣布加入萬豪酒店集團，更名為萬豪旗下豪奢品牌「然一酒店」(THE AMNIS, a Luxury Collection Hotel, Kaohsiung)，是繼台北W酒店之後睽違20年，另一個萬豪集團旗下的豪奢品牌進駐，也是全台首間，並於8月1日正式開幕。

高雄晶英國際行館表示，有鑒於亞洲新灣區逐漸成熟，看好未來許多國際大廠進駐後，國際商務客會增加，希望藉由加入國際品牌增加能見度，吸引國際消費者。

▲業者會以「高雄晶英國際行館」之名繼續營業至7月30日為止。（圖／記者蔡玟君攝）

業者指出，會以「高雄晶英國際行館」名稱營業至7月30日為止，並在7月30、31日暫時停業兩天，進行館內軟硬體調整，並於8月1日重新開幕，萬豪酒店會員目前已可預訂8月後的客房。

▲御盟集團與萬豪酒店集團簽約。（圖／御盟集團提供）

萬豪國際集團表示，由衷高興能與御盟集團達成合作，首次將豪華精選酒店帶入台灣，這標誌著萬豪國際集團在台灣的第二家奢華酒店、台灣的首家奢華系列豪華精選酒店將計畫於今夏盛大開業。

萬豪進一步說明，豪華精選酒店以精準捕捉目的地文化精髓而聞名，此次落戶高雄，將透過這一品牌獨特的視角，詮釋高雄這座城市的文化魅力與自然風光，呈現一場融合在地文化與精緻美學的奢華體驗。

