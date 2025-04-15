隨意鳥地方內湖店推早午餐吃到飽　4月底前「2人同行第2位半價」

▲隨意鳥地方內湖店推早午餐吃到飽。（圖／取自Da Antonio by 隨意鳥地方 內湖花市店臉書）

記者黃士原／台北報導

近年來「吃到飽」風潮持續延燒，越來越多餐廳加入這場美食戰局，「Da Antonio by 隨意鳥地方內湖花市店」3月開始也推出早午餐義式自助吧，手工義大利麵、窯烤披薩、開胃菜通通無限供應，每人699元，4月30日前2人同行第2位再享半價優惠。

▲隨意鳥地方內湖店推出早午餐吃到飽，披薩也無限供應。（圖／取自Da Antonio by 隨意鳥地方 內湖花市店臉書）

Da Antonio by 隨意鳥地方以「BISTRO & THE GRILL」兩大主軸作為餐廳的定位與風格，除了早午餐外，也提供各式沙拉、牛排龍蝦等主餐、義大利麵、披薩，以及單人與多人套餐，單點價格128元起，個人套餐798元起，每人低消400元。

▲隨意鳥地方內湖店推早午餐吃到飽，供應時段為平日的11:00-15:00、假日11:00-16:00。（圖／取自Da Antonio by 隨意鳥地方 內湖花市店臉書）

不過3月起餐廳推出早午餐義式自助吧，供應時段為平日的11:00-15:00、假日11:00-16:00，手工義大利麵、窯烤披薩、沙拉、開胃菜、自製冰淇淋全部吃到飽。在結束第一波499元體驗價（原價699元）後，業者再祭出第二波優惠，4月30日前不分平假日，2人同行第2位半價。

▲美登利台中店轉型吃到飽，上圖為台北大安店。（圖／示意圖／讀者提供）

另外，來自東京銀座知名壽司店「美登利」，台中LaLaport店4月10日起調整為吃到飽型態，供應超過70種現點現做壽司，同時自助吧的日式炸物、燒烤、冷盤、沙拉、甜點冰品也都可以無限取用。

美登利台中LaLaport店吃到飽費用平日午餐每人980元，平日晚餐及假日午、晚餐都是1180元，用餐時間為90分鐘，即日起開放網路訂位。為了防止浪費，店家規定結帳時剩餘食材超過250g，則酌收食材費用250元，同時不提供打包外帶服務。