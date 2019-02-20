台北日系鄉村風網美餐廳　夢幻白馬、蒂芬妮色廚房超唯美

點評：少女心瞬間噴發惹

文、圖／萍子

在台北捷運西門站想找間有特色的西門町網美打卡名店，萍子推薦Oyami cafe，主打義式料理，裝潢以白色法式基底的夢幻鄉村公主風格，店內有隻巨型夢幻白馬、tiffany色系吧檯，非常好拍，少女心大爆發，店內推出龍蝦義大利麵、牛排、帕里尼、燉飯、披薩、夏威夷鬆餅等異國料理，飲料與立體拿鐵拉花好視覺性，IG打卡名店，台北下午茶推薦，西門町下午茶推薦，西門站聚會下午茶推薦，台北西門町咖啡館必去。

如何造訪Oyami cafe交通？可搭乘台北捷運「西門站」6號出口，往漢中徒步區約2分鐘到達，一旁有UNIQLO日系服飾品牌，位於西門町鬧中取靜的武昌街二段巷弄二樓，非常好找。

Oyami cafe 位於大樓中的二樓，一樓門面小小的，入口處可見擺放Oyami cafe直立式招牌，以及各大美食節目採訪錄影介紹推薦的影片，更讓人期待了。

推開門，映入眼簾會看到Oyami cafe 這隻巨型夢幻白馬是店內超人氣網美拍照打卡景點，非常好拍。在店內有個傳說是找到白馬就能找到傳說中的幸福，Oyami給您一個幸福的機會。

Oyami cafe 品牌理念：初衷是以讓客人在舒適的環境享用認真製作的美味餐點，店內以日系鄉村風格為主題，寬敞舒適，經營至今已邁入第九年，一貫原則是我們堅持的驕傲，造就這裡的高人氣，美味料理飄香。

每一處角落都很有故事性，很好拍，Oyami cafe整個白色法式鄉村風是女孩們很熱愛的風格，入口處旁也擺放兩張長板凳，絡繹不絕人潮用餐，可在此等候。

Oyami cafe 店內茶飲都是使用德國農莊有機品牌的有機茶，很多款果香風味，每一款茶獨特香氣，出自店老闆用心挑選。

往內走可見一邊是tiffany色系半開放式廚房，所有飲料都出自這裡製作，中間是走道區，另邊則是靠牆面的多人沙發座位，井然有序的童話故事場景。

Oyami cafe 整個tiffany色系的吧台，格外有質感，非常醒目，想要不讓人注意都好難。

往內走，這一區座位則是用了白色基底法式優雅的鄉村風，整齊排列，提供二十張座位區，非常夢幻，喜歡鄉村風的少女們，應該會尖叫，瘋狂拍照阿。

不同角落光看室內裝潢，很統一元素，靠窗邊的位置，則是挑選整排的歐式沙發陳列，讓人坐落這裡用餐，宛如回到家一般，放鬆情境用餐。

Oyami cafe 這裡的裝潢不走奢華的華麗，走親切貼近人心的設計，來此用餐，彷彿自己就是公主。店內親切地服務人員及老闆，給予人用心服務的好心，備感禮遇，無處不感到用心。

Oyami cafe菜單，一整本的設計方式，圖文並茂，依照不同料理分門別類，主打精緻套餐、下午茶輕食、帕里尼、義大利麵、鬆餅甜點、飲料等，價格實惠超值，價錢約250元～880元，非常適合三五好友聚會。

義大利麵，超級多選擇，幾十種選項，從墨西哥辣子燻雞義大利麵、明太子義大利麵義大利麵、蒜香嫩烤雞腿義大利麵、總匯海鮮義大利麵、松子鮮蝦義大利麵、燻雞培根義大利麵、時令鮮蔬野菇義大利麵、海大蝦佐松露義大利麵、白酒蛤蠣義大利麵、紅袍總匯海鮮義大利麵（青醬/紅醬／奶油）、培根燻雞焗烤燉飯、蒜香嫩烤雞腿焗烤燉飯、總匯海鮮焗烤燉飯、松子鮮蝦焗烤燉飯、時令鮮蔬野菇（素）、牛肝菌佐松露義式燉飯、松子野菇起司義式燉飯、紅袍總匯海鮮義式燉飯。

Oyami cafe 精緻套餐，會附贈當日主廚特調湯品、麵包、沙拉、甜點，很豐盛的套餐組，可選：炙燒嚴選8盎司肋眼牛排、嚴選8盎司無骨牛小排、龍蝦義大利麵排餐。

點心類有：泰式香辣檸檬雞翅、愛爾蘭起司薯條、松露薯條、小派對等美式歡樂組合。

下午茶輕食，光鬆餅就多款選擇：夏威夷鬆餅 、香蕉巧克力鬆餅、鮮果總匯鬆餅、草莓鬆餅、芒果鬆餅、明治抹茶紅豆鬆餅、愛爾蘭起司鬆餅、德式煙燻牛肉帕里尼、起司總匯帕里尼、水果樂圓帕里尼，讓你眼花撩亂，得花好多時間好好思考要吃哪款。

冷熱飲品類，義式咖啡類、莊園精品咖啡類、德國農莊有機花茶類等選擇。

水果茶（如上圖），新鮮水果現點現打的原味果汁，不是只是用濃縮汁，新鮮水果帶來的滿滿維他命c，喝起來帶點酸，與水果本身的甜，看似常見的水果茶，卻不一般，非常有水準，好好喝。

盆栽咖啡（如上圖），仿照宛如盆栽的視覺外觀，上頭滿滿巧克力撲滿在最上層，多了一個話題性，喝杯咖啡都可如此浪漫。

插上一片薄荷葉在中間，與巧克力一起喝，多了巧克力香氣，下方的拿鐵多了奶香，非常順口。

太妃拿鐵咖啡（如上圖），熱的才可拉花，多了可愛的拉花，讓人超級療癒，這天拉花是可愛的大象，很立體，喝下一口，上頭綿密到很發的奶泡，散發香氣的太妃糖，不甜膩，超級好喝順口，每一口都讓人感受在浪漫的氣息中。

泰式香辣檸檬雞翅（如上圖），下鍋油炸過的香酥雞翅，堆疊整齊，宛如小山丘造型外觀，雞翅鮮嫩多汁，表面酥脆的雞皮，淋上泰式香辣風味，好吃又涮嘴，非常入味，一旁擺放切成很可愛造型的兔子造型番茄，擺盤也很精緻美麗，好療癒。

Oyami cafe 套餐會附贈沙拉、主廚精緻湯品、麵包，上桌也讓人驚艷。

麵包口感屬於軟法口感的奶油麵包，麵包上頭塗了奶油與糖，讓麵包多了一種香淳香氣，口感香軟又帶嚼勁，看似簡單的麵包都有水準。湯品是奶油海鮮蛤蠣湯，非常濃郁，奶香味道厚實，加上烤過的酥脆麵包丁，多種湯頭風味。

主餐：無骨牛小排580元（如上圖），會附贈～開胃菜：鮮脆水果沙拉。前菜點心：米蘭手工烘焙麵包。飯後甜點：芒果奶酪。飲品可挑選140元價格的冷熱飲料，一整套餐非常澎湃。

光看無骨牛小排，表面煎的酥脆飄香，建議吃五分熟，半生半熟的嫩度，讓牛小排口感之好，入口即化，牛小排很軟嫩，整盤主餐可見無骨牛小排，有四、五條牛小排擺放，一整個很西式套餐擺盤，搭配炸成金黃酥脆的薯塊，還會搭配清脆鮮甜的生菜沙拉，滿滿玉米粒點綴，好吃極了。

龍蝦義大利麵排餐（如上圖），特別挑選整隻龍蝦就在盤中，光看食材就知道下重本，愛吃龍蝦必點套餐。

龍蝦義大利麵排餐，不只是有龍蝦肉，一旁還伴隨中卷、蛤蠣等陪襯，下方放滿了慢慢的義大利麵條作基底，非常澎派，清脆的生菜拌著海鮮一起吃，鮮味十足，更提增生菜的脆甜。

龍蝦義大利麵吸收了滿滿奶油香氣，以及龍蝦的海味，讓麵條吃起來軟Q彈牙順口，每一口都有濃郁的奶油香氣，非常好吃。

櫻桃鴨義大利麵（如上圖），特別挑選宜蘭在地櫻桃鴨胸肉，用清炒方式，更可吃出義大利麵的講究與精髓。

麵條非常Q彈，加入了滿滿的清炒過後的醬汁，散發蒜香，以及每吃一口都可吃到新鮮的鴨胸肉，口感之好，讓人很滿足。

手工披薩260元（如上圖），4款口味可挑選，這天挑選BBQ口味披薩，一上桌整個麵皮飄香。

吃下熱騰騰的披薩，這是出自飯店主廚研發的披薩口感，上頭滿滿餡料，走薄片脆皮口感，上頭滿滿焗烤起司香氣，好吃又有水準，若吃不完，還可打包回家繼續烤來吃，也很具有水準。

芒果奶酪（如上圖），搭配檸檬片吃法，有創意又有特色。

舀下芒果奶酪，上頭一層非常濃郁的芒果香氣，舀下QQ綿密的奶酪，入口即化，甜而不膩，超級好吃，檸檬片灑上黑糖搭配，酸逼出黑糖甜香，酸甜激盪，顯得好有層次。

夏威夷鬆餅（如上圖），非常熱情洋溢的擺盤，上頭放滿了新鮮藍莓、草莓、香蕉、蘋果、香草冰淇淋，一上桌就讓人非常吸睛。

鬆餅堆成一層層，非常壯觀，搭配藍莓草莓醬汁與蜂蜜醬2款，淋在鬆餅上，甜而不膩，水果香伴隨鬆餅的扎實綿密，鬆餅的軟嫩，莓果的果香酸甜，每一口都是鬆餅的蛋香與果香，非常讓人幸福又滿足。

鬆餅可沾著灑上焦糖醬與香草冰淇淋一起吃，或是沾附草莓醬及鮮奶油，多了兩種吃法，增添豐富層次口感，讓鬆餅更好吃了，又具有創意。

吃不完這些美味料理，別浪費了，建議可打包，Oyami cafe連打包的紙袋都好美呀，非常講究，最後萍子想分享，Oyami cafe店老闆加碼，若您也有意願想要開設餐廳，店老闆佛心來的，開放兩位想加盟，想開設餐廳的人，店老闆願意餐飲指導2位名額，趕快把握，讓這美味料理飄香。

Oyami cafe。

電話：02 2311 1127。

地址： 108台北市萬華區武昌街二段50巷15號。

營業時間：11：00～22：00。

