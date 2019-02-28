正餐甜點一次解決！桃園平價牛排＋雪花冰專賣店

點評：那個酥皮濃湯太超過了吧！

圖、文／Viviyu

經過朋友強力推薦這間『冰戀雪花冰專賣店』，趕緊趁著連假前夕帶全家人前去品嚐，店內環境舒適適合多人一同前往享用，主要販售各式平價牛排與優質雪花冰，更有提供飲料喝到飽CP值超高，這樣美味的店家當然要推薦大家知道。

『冰戀』採用複合餐飲經營模式，販售牛排同時也賣雪花冰滿特別結合，用餐後連飯後冰品一同解決。

店家位置在觀音工業區邊緣，就在大馬路旁很容易發現，剛到時店內已經座滿客人，稍等好一會才有空位可以入座。

門口就放上店內熱門餐點，依照個人偏好可以作選擇，除牛排外另可挑選豬排或雞腿排。

左後方是點餐與結帳櫃檯，室內用餐空間滿深長屬於長條形，座位之間距離還滿大。

單吃牛排或許覺得單調想豐富些，可以升級為套餐只要多70元而已，會多墨西哥麵包、酥皮濃湯與小瓶可樂。

吧檯上是可以自行取用的飲料機，大口吃肉當然要暢飲飲料才是過癮。

當天喝到的飲料是咖啡紅茶與柳橙汁，個人比較偏愛喝茶類飲料當然喝了很多杯，不會太甜有淡淡咖啡香氣，搭配著牛排一起吃滿對味。

桌上放著整排調味料可以添加，除了吃鐵板麵會加上些番茄醬外，還是喜歡灑上些玫瑰鹽，就吃牛排原味可是最美味。

餐點主要分為平價牛排與雪花冰兩大類，這張菜單是所販售的各種排餐，愛吃肉的朋友可以像我一樣挑選雙拼系列，同時享受到兩種美味真是讓人太滿足。

墨西哥餐包（附餐）

這裡所搭配的餐前麵包是墨西哥餐包，較一般吃到的小餐包體積大些，表面多了層脆脆口感的麵衣，讓人感到格外特別。

上桌時真的是熱騰騰會燙口，鬆軟微脆口感真懷疑這是剛烤好的嗎？咬下後外脆嫩軟滿是奶油香氣。

酥皮濃湯

吃到酥皮濃湯真是令人開心，熱騰騰上桌散發著濃濃香氣，酥皮酥脆到容易散落桌子上，這樣形容真的一點都不誇張。

慢慢將上方酥皮敲下瞬間就到湯裡，感受到迷人的香氣散發出來，美味可口模樣真是讓人喜愛。

最愛酥皮泡在玉米濃湯中，讓入口的濃湯更添口感，吸飽湯汁的酥皮味道格外濃郁。

12盎司厚切沙朗＋6盎司嫩肩牛排＄335

來這相信一定會注意到這雙拼組合，同時享用到軟嫩充滿油脂的沙朗，與嫩肩肉質的柔嫩細膩，吃到這雙拼美味真的太幸福。

這裡都是使用如此大圓形鐵盤，才放得下兩塊牛排肉，另外搭配烏龍麵、玉米筍等蔬菜，鐵盤上滋滋作響看起來就很過癮。

小朋友不敢吃黑胡椒醬，所以請店員另外裝在旁邊，就算要分給小孩吃也可以。

老闆建議嫩肩牛排吃五分熟就好，帶點血水更能感受到肉汁甜份，完全不用擔心入口會有血腥味，好的肉質這樣熟度更能凸顯其原汁原味。

外表烤到適當熟度將肉汁完整保留在牛肉中，第一口會覺得有些生生的，但是其肉香味瞬間瀰漫在整個嘴裡。

墨魚排＋6盎司嫩肩嫩肩牛排＄300

沒看錯這裡的墨魚排可是一整隻放在眼前，再配上整塊嫩肩牛排，海陸雙一次同時享受到，墨魚肉有一定厚度咬起來格外彈牙，新鮮程度吃得到完全沒有腥味，這樣價格來說真的物超所值。

6盎司沙朗牛排＄155

小朋友當然是選擇沙朗牛排，淋上最喜愛的蘑菇醬滿滿一大盤，不過這樣份量來說真的還滿嚇人。

裹上大量蘑菇醬的烏龍麵滑順可口，牛排七分熟度剛剛好入口，軟嫩程度真是讓人滿驚豔，一口接一口完全不想停下來。

6盎司沙朗牛排＄155

同樣是沙朗牛排這份是搭配通心麵，小朋友最愛其特殊形狀，這已經是最後一份差一點就吃不到。

牛排、荷包蛋、通心麵與玉米筍等蔬菜，鐵板上滿滿食材真是太豐盛，這樣吃牛排才過癮。

牛排肉質軟嫩且沒有太多肉筋參雜其中，完全不用擔心小朋友不好咬，搭配香濃蘑菇醬汁不一會就吃光光了。

另一面牆上直接貼著販售雪花冰，不過因為現在是冬天提供口味似乎沒這樣齊全，完全以當天詢問店家為主。

芒果雪花冰

在冬天居然也可以吃到芒果雪花冰，一大盤黃澄澄的色澤格外可口，綿密細緻入口即化。

草莓雪花冰

如雪花般的柔軟好吃模樣，就算天氣寒冷穿著厚大衣，吃完牛排後依然不想錯過，味道濃郁甜滋滋讓人超愛。

芋頭＋芒果雪花冰

另外還有看到其他人點『混搭版』口味，一次可以品嚐兩種口味，或許下此來用餐也可以試試看。

『冰戀平價牛排雪花冰』真的很讓人喜愛，雖然距離市區有點距離，但環境舒適很適合家人或朋友共同用餐，開心的享受大口吃肉樂趣，尤其所挑選的肉品都有著一定品質，老闆掌握住恰到好處的火侯，讓牛肉能充份表現其肉質甜美多汁，最適合我這樣偏愛肉肉的人，尤其平易近人價格讓人有超值感，介紹給愛吃牛排的朋友做參考。

冰戀雪花冰專賣店

地址：桃園市觀音區成功路一段615號

營業時間：11：30～14：00，17：00～20：30（星期一公休)

電話：（03）483－8269