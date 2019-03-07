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宜蘭人氣鬥炙原味炙燒牛排到中和開分店　牛排268元起

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▲宜蘭鬥炙原味炙燒牛排到中和開分店。（圖／記者黃士原攝）
▲宜蘭鬥炙原味炙燒牛排到中和開分店。

記者黃士原／台北報導、攝影

中永和喜歡吃牛排的朋友有口福了！宜蘭東門夜市人氣牛排店「鬥炙原味炙燒牛排」已經在中和開設分店，目前正在試營運中。鬥炙原味炙燒牛排的牛排都是使用冷藏牛肉，牛排268元起，而雞排與豬排都不用200元。

鬥炙原味炙燒牛排中和店就在小惡魔牛排舊址，試營運初期的菜單以較受歡迎的牛排為主，有美國安格斯雪花牛(8盎司，268元)、美國安格斯肋眼牛排(12盎司，598元)、紐西蘭頂級PS菲力牛排(7盎司，428元)、美國安格斯帶骨牛小排(13盎司，398元)，以及店裡的招牌巨無霸牛排「美國安格斯肩胛牛排」，16盎司498元、32盎司938元，以及64盎司1876元。鬥炙原味炙燒牛排詹老闆表示，目前還沒有人點過64盎司。

▲宜蘭鬥炙原味炙燒牛排到中和開分店。（圖／記者黃士原攝）
▲美國安格斯肋眼牛排。

▲宜蘭鬥炙原味炙燒牛排到中和開分店。（圖／記者黃士原攝）
▲美國安格斯肩胛牛排16盎司。

▲宜蘭鬥炙原味炙燒牛排到中和開分店。（圖／記者黃士原攝）
▲16盎司美國安格斯肩胛牛排厚度比10元硬幣直徑還厚。

這裡也有針對不吃牛的朋友推出雞腿排與梅花豬排，售價分別是168元、178元，不到200元就吃得到。

鬥炙原味炙燒牛排受到歡迎，除了使用冷藏牛肉之外，炙燒牛排前會在牛排上先刷一層特製醬料，然後再放在烤爐上炙烤。詹老闆建議牛排的熟度是5分熟，不過怕生的朋友別擔心，鬥炙原味炙燒牛排不但用加熱的鐵盤裝盛，還有一塊加熱過的日本進口鑄鐵石，客人可以隨自己喜好來控制熟度。

目前鬥炙原味炙燒牛排中和店還沒有電話，無法接受預約，只能現場候位。

▲宜蘭鬥炙原味炙燒牛排到中和開分店。（圖／記者黃士原攝）
▲梅花豬排。

▲宜蘭鬥炙原味炙燒牛排到中和開分店。（圖／記者黃士原攝）
▲脆皮雞腿排。

鬥炙原味炙燒牛排中和店
地址：新北市中和區中和路246號

關鍵字： 美食情報 新北市美食 鬥炙原味炙燒牛排

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