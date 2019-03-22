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100％客製化！台中老屋茶飲　激推國王珍珠奶茶、玉露青檸

橘子狗愛吃糖 橘子狗愛吃糖

美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我..

點評：玉露青飲感覺超好喝！
ETtoday餓勢力

▲▼吃茶三千。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

文、圖／橘子狗愛吃糖

星巴克咖啡在世界各地不只賣咖啡，還非常擅長改造融入當地的建築設計風格：香港旺角、日本神戶京都、荷蘭阿姆斯特丹到中國西安，都能看見不同的星巴克風貌。而在台灣最具代表性的「手搖飲料」，喫茶小鋪也進化升級出老屋茶店【吃茶三千】。

隱藏在大英街隱密巷弄裡，三層樓的老屋建築以現代庭園風格重新打造融合。其實有點低調得讓我到現在才發現，原來前陣子網美們熱門推薦的拍照景點就是這！

▲▼吃茶三千。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

手搖飲料雖然在包裝、口味上不斷推陳出新，但總還是有它創意發想的極限天花板。而喫茶小鋪的這間【吃茶三千】就是更精緻的進化概念店，店面招牌隱藏在花園，整個外觀是半面復古紅磚牆自然裸露，另半面交錯著現代感挑高設計加大片玻璃帷幕。

▲▼吃茶三千 大英概念店。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

室內採光相當明亮舒服，正門旁還有小小水池庭園綠意盎然，旁邊是立飲區。上網GOOGLE時才知道原來這個品牌是先在海外拓展，在對岸網民的評價相當不錯。總共是三層樓空間，一樓是吧台與座位區，完全把傳統建築的舊有隔間打破。

▲▼吃茶三千 大英概念店。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲▼吃茶三千 大英概念店。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲▼吃茶三千 大英概念店。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲▼吃茶三千 大英概念店。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

變成完全開放式空間，沒有阻礙的視覺延伸加大了空間舒適度，白色為底更是浪漫加分。飲料吧檯天花板更是挑高設計，由三樓直接吊垂燈飾，從二樓也能清楚鳥瞰一樓。

▲▼吃茶三千 大英概念店。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲▼吃茶三千 大英概念店。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

飲料吧檯相當大，製作飲料過程一目瞭然。製程完全不同以往的手搖茶飲型態，而是「現磨鮮萃」的現煮茶方式客製化每一杯飲料，設備感覺也很新奇又很有科技感。

▲▼吃茶三千 大英概念店。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲▼吃茶三千 大英概念店。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

就像是製作咖啡一樣來製作手沖茶飲，整個包裝得更有精品的感覺。重點是整家店全都是正妹女店員，賞心悅目的顏值等待過程完全讓人好心情（誤）。

▲▼吃茶三千 大英概念店。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

另一邊圓形吧檯是「免費品茶區」，會有店員現場解說跟免費沖煮招待。品茶活動不限時段，有五款不同焙度的梨山青心烏龍，每人可品一款。

▲▼吃茶三千 大英概念店。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲▼吃茶三千 大英概念店。（圖／橘子狗愛吃糖提供）
▲有興趣的可以選其中一種，由淺到深焙我最推薦中間最具平衡感的「朝日」。

▼連通往樓上的階梯都有巧思設計，整面鋪滿茶葉的牆面，邊走邊聞得到茶香。
▲▼吃茶三千 大英概念店。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲▼吃茶三千 大英概念店。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

二樓紅磚牆是品牌故事介紹，當然飲料也可以帶上來坐在原木長椅上喝。另一邊還有個能鳥瞰一樓飲料吧檯的立飲區，整個留白空間感覺還有未完待續的設計發想。

▲▼吃茶三千 大英概念店。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲▼吃茶三千 大英概念店。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

再繼續往三樓走，很特別的設計了一個溫室空中茶園，模擬了茶葉適合的溫溼度，讓高山茶葉在這個城市小花園裡也能展現出倔強的綠意，而且是完全開放參觀的。旁邊則是另一個近期規劃中的VIP貴賓室，目前就是只能隔著玻璃一窺究竟。

▲▼吃茶三千 大英概念店。（圖／橘子狗愛吃糖提供）
▲飲料點單的方式比較特別，會有6款基底茶可以選擇（都是均一價65元）。上面三款是較為清爽的茶種。

▼下面三種則是較濃厚茶味的，價格都相同。
▲▼吃茶三千 大英概念店。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲▼吃茶三千。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

然後再選擇8種調味擇一搭配（＋15元），再選擇要國王珍珠或纖玉果子（＋15元）。整體價位算是不便宜，但除了精緻包裝外其實茶飲也很好喝，還有舒服內用空間。

【玉露青茶＋青檸原汁 80元│水仙桂花＋百香鮮果 80元】

玉露清爽茶香就蠻好喝的，入口餘韻回甘無糖也不顯澀味，不用加價直接附提繩，整個就是非常網美風的包裝。多了青檸酸甜清新的調和，茶味中和了甜膩。

▲▼吃茶三千。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

蠻推薦這個搭配組合相當解渴！另一杯「水仙桂花＋百香鮮果」比較不是我們的菜。不難喝但覺得上一杯搭配的組合比較棒。我想還是多聽店員建議的搭配好了～也推薦試試單純的玉露青茶，茶韻中帶點柔順奶香，但本身卻完全沒有加鮮奶調和。

▲▼吃茶三千。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

【個人私心推薦│國王珍珠奶茶│95元】

珍珠奶茶是台灣飲料必備，但一杯要近百元的珍珠奶茶還是讓人十分好奇味道如何？這款在對岸「大众点评」網站上，吃茶三千飲料中是最多人推薦的飲料品項。

▲▼吃茶三千。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

用鳳眉紅茶＋厚奶＋國王珍珠搭配，鳳眉茶香濃郁又加上醇香厚奶，香氣相當特別。珍珠口感Q而不軟糯；記得我選的是半糖也不會有甜膩感，茶味同樣不澀苦，很推薦試試。

▲▼吃茶三千。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

有點湊熱鬧的跑來這個網美景點，假日的人潮真的是有點多，平日下午生意也不錯。不少都是來拍照打卡的網美們，不過在文青風格的包裝下，雖然茶飲價格並不便宜，但是卻以更精緻的製作方式呈現更進化的茶飲，喝過之後我是蠻喜歡它們家飲料的。店內也有提供免費的無線網路，也不限座位使用時間，有空的話是個發呆悠閒的好地方！

吃茶三千 大英概念店

地址：台中市南屯區大英街607號
電話：04─23285535
營業時間：10：00Am─10：00Pm
消費提醒：無店休日，一二樓都有座位及無線網路

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關鍵字： 吃茶三千 橘子狗愛吃糖 達人美食 美食情報 台中美食 手搖杯

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