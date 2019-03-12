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超無敵海景咖啡廳　IG打卡熱門景點「月牙盪鞦韆」

點評：坐在月牙盪鞦韆上超級浪漫！
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▲▼項鍊海岸工作室。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

外觀具有獨特風格的咖啡廳

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供，請勿任意翻攝以免侵權）

東台灣花蓮不但有許多令人驚奇的自然景觀外，美食和特色餐點也是眾多遊客前往的重點之一，有一間海景咖啡廳在當地相當知名，除了獨特的裝潢設計，還有月牙鞦韆，部落客「靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食」在社團「旅遊超爽的!」中揭開咖啡廳的神秘面紗，擁有無敵海景的「項鍊海岸工作室」。

▲▼項鍊海岸工作室。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

牆上畫有很多原住民圖騰

「項鍊海岸工作室」位於花蓮豐濱石梯坪，沒有醒目的招牌，但因其原住民式的裝潢設計，吸引不少國內外的遊客前往，咖啡廳主要供應原住民特色料理，像是飛魚、刺蔥水餃、山豬肉及飛魚卵香腸等，每樣餐點都是道道地地的原住民餐點，相當美味。用餐區分 為室內和室外，每一區都具獨特設計感，室內不規則外型的桌椅非常特別，以木材為主要材質，彷彿住在樹屋裡面，室外則可以在平台上直接欣賞海景！

▲▼項鍊海岸工作室。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

室內空間超級溫馨

▲▼項鍊海岸工作室。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

室外空間可以直接觀賞海景

▲▼項鍊海岸工作室。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

原住民餐點也相當道地

其中最受歡迎的「月牙盪鞦韆」則在室外用餐區的大草原旁，因為鞦韆就在臨海處，從後方拍去相當漂亮，也是IG上的打卡熱門景點，不僅鞦韆是拍照熱區，一旁還有造型石階梯，讓許多人忍不住上一探究竟！石階梯旁的搖床同樣是大家喜愛的器材。

▲▼項鍊海岸工作室。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

月牙盪鞦韆相當漂亮

▲▼項鍊海岸工作室。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

石梯也是人氣拍照景點

咖啡廳的裡裡外外都充滿了藝術品，不管是室外區的大型藝術，還是室內牆上的彩繪藝術，都是咖啡廳為了讓大家有一個悠閒的地方喝咖啡，所以大家在體驗設施還是觀賞時，要特別注意且愛惜它們，才能讓美好的事物永恆流傳！

▲▼項鍊海岸工作室。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

二樓也有用餐區

項鍊海岸工作室
地址：花蓮縣豐濱鄉石梯坪53-1號
電話：0916 547580
營業時間:10:00-17:00

關鍵字： 花蓮旅遊 項鍊海岸工作室 原住民餐廳 靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食 海景咖啡廳

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