苗栗佛門淨地裡的神祕櫻花景點　運氣好還有機會看雲海

點評：能安靜的賞櫻絕對是享受啊！

▲桃紅色的櫻花在藍天下更顯美感

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／柚子芳姐の旅遊札記提供，請勿任意翻攝以免侵權）

每年二月初開始，台灣正式進入賞櫻熱潮，全台各地都有超美的粉色世界，也是愛花人士最忙碌奔波的季節，為的就是不放過任何一個美麗個粉紅天堂，部落客「柚子芳姐の旅遊札記」在社團「旅遊超爽的!」要帶大家到「佛門淨地賞櫻秘境」，在清靜幽美寺廟旁欣賞櫻的高尚！

▲如來寶殿看去相當有質感

「蓮臺山－妙音淨苑」位於苗栗縣獅潭鄉，是群山制高點，四周環境，清幽雅靜且地勢平坦，推廣弘法教育的蘭若道場，可參觀禮佛，或是可以參加修行課程，有不少信徒以及遊客常到此朝聖，部落客更表示，進入淨苑中，有種令人身、心、靈都受到淨化，洗去一切塵埃之感。

▲據說連池旁磁場相當強

▲諸佛轉身接受禮佛

而整個「蓮臺山」占地廣大，裡頭有許多特別且漂亮的景色，其中，七寶蓮池，據說是磁場最強的地方，以順時繞著蓮池走三圈，可淨化身心靈！一旁還有全球獨步的「諸佛轉身接受禮佛」。

▲不同風格的賞櫻景點

▲運氣好還能看到雲海

重頭戲昭和櫻己開始盛開，在往人文書苑的斜坡上，一旁的昭和櫻也展開活力，桃紅色的花朵在蒼白藍天底下，顯得如此耀眼，更如煙火般的美麗，如果運氣好的話，在「蓮臺山」還有機會可以看到雲海！快趁著櫻花盛開的季節前往朝聖，感受不同風格的賞櫻之旅！

▲給人一種清淨且無憂的環境

蓮臺山妙音淨苑

地址：苗栗縣獅潭鄉竹木村大興窩20之6號

電話：037-221-132

開放時間：每周六日及國定例假日，上午8點至下午6點。