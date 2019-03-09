夜宿海生館和企鵝一起睡覺　4月份四人同行12歲以下兒童免費

▲夜宿海生館兒童節4月優惠。（圖／取自《海洋生物博物館》）



旅遊中心／綜合報導

清明連假又是帶著孩子們出門放電的好時機，想安排不一樣的假期就住進海生館吧！海生館不僅白天可以逛，夜晚還可以留下來繼續探險，屏東海洋生物博物館推出一系列的夜宿海生館套裝行程，四月搭配兒童節推出四人同行一位12歲以下兒童免費優惠。

白天的海生館幾乎人人都逛過，不過夜間的海生館可是完全不同氛圍，夜宿海生館套裝行程，從第一天下午四點開始報到入館，全程有解說員帶領導覽、夜探珊瑚王國館、潮間帶生物觀察、大洋池獨享餵食解說、後場參觀等。晚上提供墊被、棉被、枕頭在所報名區域與海洋生物共眠且有熱水提供盥洗。行程費用包含門票、晚餐、宵夜和隔天早餐，隔天早上約十點結束活動結束可留在館內參觀。

▲極地區的繽紛水母牆。



夜宿的地點還可以選擇，有台灣水域館全區、海底隧道、白鯨區、沈船甲板、極地區、海藻森林、鯊魚區等，館方在四月期間針對極地區推出夜宿優惠，四人同行一位12歲以下兒童免費優惠，每梯次報名人數累計達15人可成行，夜宿活動全年無休。

地址：屏東縣車城鄉後灣路2號

費用：滿6歲以上的費用，每位2,380元；滿三歲～未滿六歲者一人1,090元計費，未滿三歲者免費。