安徒生童話迷必朝聖！丹麥人氣景點岩石上的悲傷人魚

點評：原來背後有這樣的歷史啊

▲丹麥首都哥本哈根的小美人魚雕像。（圖／F’s Blog 失婚媽的生存日記提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

相信很多人小時候一定都聽過或是看過安徒生的童話，而對於淒美的故事「小美人魚」應該也不陌生。因此來到安徒生的故鄉丹麥，一定要來朝聖的就是在首都哥本哈根的這座美人魚雕像。

▲小美人魚雕像是大家來丹麥必朝聖的景點。（圖／F’s Blog 失婚媽的生存日記提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

美人魚雕像高度只有1.25公尺，立在哥本哈根長堤公園的港口邊岩石上，在1913正式對外公開亮相，是丹麥雕塑家愛德華·艾瑞克森依照安徒生童話，並以自己妻子為參考，雕塑出了美人魚雕像，成為日後哥本哈根著名的觀光景點。

▲動畫的小美人魚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

美人魚的故事主要在講述人魚公主犧牲嗓音化身成人，想與陸地上心愛的王子結婚，而當眼見王子錯嫁給鄰國公主後，雖然心碎，但放棄以王子的生命換取回海底的機會，終究死亡化成泡沫的故事。有人說這故事是安徒生投放了自己初戀的感情在其中，但又有一說是安徒生其實就是故事中的美人魚，王子則是他喜歡的鄰家男孩。

▲表情哀傷的美人魚雕像。（圖／F’s Blog 失婚媽的生存日記提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這尊小美人魚雕像其實也和美人魚一樣命運多舛，曾遭多次毀壞，包括曾被砍頭、斷臂、被從岩石座被推入海還被潑漆，但也在2010年上海世博會時從丹麥移至世博丹麥館展出。若仔細端詳小美人魚雕像臉上的模樣，其實可以發現她坐在石灘上的表情非常悲傷，或許也在訴說著這段淒美的愛情故事。