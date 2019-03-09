ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

安徒生童話迷必朝聖！丹麥人氣景點岩石上的悲傷人魚

點評：原來背後有這樣的歷史啊
ETtoday旅遊雲

▲丹麥哥本哈根美人魚雕像。（圖／F’s Blog 失婚媽的生存日記提供）

▲丹麥首都哥本哈根的小美人魚雕像。（圖／F’s Blog 失婚媽的生存日記提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

相信很多人小時候一定都聽過或是看過安徒生的童話，而對於淒美的故事「小美人魚」應該也不陌生。因此來到安徒生的故鄉丹麥，一定要來朝聖的就是在首都哥本哈根的這座美人魚雕像。

▲丹麥哥本哈根美人魚雕像。（圖／F’s Blog 失婚媽的生存日記提供）

小美人魚雕像是大家來丹麥必朝聖的景點。（圖／F’s Blog 失婚媽的生存日記提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

美人魚雕像高度只有1.25公尺，立在哥本哈根長堤公園的港口邊岩石上，在1913正式對外公開亮相，是丹麥雕塑家愛德華·艾瑞克森依照安徒生童話，並以自己妻子為參考，雕塑出了美人魚雕像，成為日後哥本哈根著名的觀光景點。

▲小美人魚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲動畫的小美人魚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

美人魚的故事主要在講述人魚公主犧牲嗓音化身成人，想與陸地上心愛的王子結婚，而當眼見王子錯嫁給鄰國公主後，雖然心碎，但放棄以王子的生命換取回海底的機會，終究死亡化成泡沫的故事。有人說這故事是安徒生投放了自己初戀的感情在其中，但又有一說是安徒生其實就是故事中的美人魚，王子則是他喜歡的鄰家男孩。

▲丹麥哥本哈根美人魚雕像。（圖／F’s Blog 失婚媽的生存日記提供）

▲表情哀傷的美人魚雕像。（圖／F’s Blog 失婚媽的生存日記提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這尊小美人魚雕像其實也和美人魚一樣命運多舛，曾遭多次毀壞，包括曾被砍頭、斷臂、被從岩石座被推入海還被潑漆，但也在2010年上海世博會時從丹麥移至世博丹麥館展出。若仔細端詳小美人魚雕像臉上的模樣，其實可以發現她坐在石灘上的表情非常悲傷，或許也在訴說著這段淒美的愛情故事。

關鍵字： 美人魚 安徒生 童話 哥本哈根 丹麥旅遊 歐洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

推薦閱讀

台灣燈會亮到國外去！3件作品獲邀到丹麥展出

高雄鳳山限定起司早午餐　肉控必點手撕豬牽絲披薩！

撲克牌士兵、神秘兔子洞　高雄愛麗絲5大展區免費逛

三義神秘白色咖啡屋　進入恬靜山城的童話世界！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

奧地利最美小鎮2020年起採遊客管制

超浪漫！拉拉山賞櫻秘境免門票

すき家新竹首家門市3/9正式開幕

最美星巴克台南「北歐風時尚合掌屋」

台北大份量火鍋店有「牛奶泰迪熊」

宜蘭5大非吃不可鹹食小吃

岡山庭園餐廳大草坪和水管屋包廂

營業到深夜！藏身民宅裡的甜點店

日航新廉航ZIPAIR TOKYO明年開飛

台中藏在停車場裡的貨櫃屋深夜食堂

熱門行程

最新新聞更多

你去過幾個？台中10個超夯打卡點曝

城南散步半日遊！2小時是他們的一生

真實版龍貓公車停靠台北市中心

Eggs′n Things鹹食也很可..

北京大觀園塑像賈寶玉嚇哭小孩

森林漫遊必朝聖台中仙氣木階步道

冷暖空氣激戰下午雨更炸！12縣市發大..

安徒生童話迷必來！丹麥人氣景點

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366