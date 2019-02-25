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台灣燈會亮到國外去！3件作品獲邀到丹麥展出

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▲台灣燈會。（圖／屏東縣政府提供）

▲台灣燈會3件作品受邀至丹麥展出。（圖／屏東縣政府提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

2019台灣燈會開幕至今吸引超過三百萬人次入園賞燈，被外媒譽為沒有雲霄飛車的迪士尼樂園，燈區中有三件三件作品恆春風巢、屏安時光、竹田紀事，更獲邀在今年八月至丹麥哥本哈根展覽，成功讓台灣燈會招牌亮到國外去。

台灣燈會藝術燈區由國內外知名藝術家、文學作家、工藝師駐村，融入在地創作能量讓燈飾展現生命力與故事性。另外，也邀請來自丹麥的Rikke Juellund、Peter deNeergaard以及瑞典Peder Bjurman三位國外藝術家，與方序中等屏東在地藝術家合作，一起創作出「屏安時光」、「恆春風巢」、「竹田記事」3組跨國燈座多了地方人文特色，今年8月將應邀前往丹麥哥本哈根，在鄰近當地海港沿線，還有知名觀光景點如哈姆雷特城堡（Cronborg Castle）、 丹麥海事博物館（Maritime Museum)等展出。

▲台灣燈會。（圖／屏東縣政府提供）

▲恆春風巢象徵帶著當地人的記憶與祝福。

國外參展作品「屏安時光」，看似簡單的外表卻藏有精密的計算以及電腦控制，讓舞台演出概念的工法，完整敘述一個離鄉返家的故事；「恆春風巢」是屏東藝術家楊宗熏與丹麥藝術家Rikke Jullund 合製，將取自銀合歡的木材轉化成木雕燈座，利用玻璃瓶的透光性，代表迎接遊子返鄉的明燈，並讓在地社區民眾在瓶身簽名，象徵帶著當地人的記憶與祝福；「竹田紀事」月亮在排灣族視為女性的象徵，像是母親溫柔的呵護，作者透過傳統的神話故事，轉化成為植物系列琉璃珠上的圖紋讓後代紀念。

▲台灣燈會。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏安時光用屏幕播放影像敘述遊子離鄉返家的故事。

台灣燈會日期：即日起至3月3日

關鍵字： 台灣燈會 屏東燈會 2019屏東燈會 2019台灣燈會 丹麥

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