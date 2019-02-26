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三義神秘白色咖啡屋　進入恬靜山城的童話世界！

點評：一棟白色建築被綠意盎然的樹林包圍　就像童話故事的城堡一樣！
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▲▼漫時光咖啡。（圖／我的旅圖中提供）

▲歐式建築的咖啡廳

記者簡仲豪／綜合報導（圖／我的旅圖中 during my journey提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

苗栗三義的山城裡有一家歐洲風格的咖啡館，四周綠意盎然，蜿蜒小路穿梭過鐵道後，這棟全白色的獨特建築物「漫時光咖啡」立即出現在眼前，西下的夕陽灑落在白色小屋的屋簷，宛如童話故事裡王子迎接公主時的浪漫場景。部落客「我的旅圖中 during my journey」在社團「旅遊超爽的！」帶大家一同前往神秘的咖啡屋，進入恬靜山城的童話世界！

▲▼漫時光咖啡。（圖／我的旅圖中提供）

咖啡廳就位於盛興鐵道旁的小路

漫時光咖啡館位於三義勝興車站附近，需要穿越過火車鐵軌才會抵達，但獨特的裝潢仍然吸引不少人前往朝聖，簡單的內部裝潢用木材作為天花板以及書櫃等，增添不少家的溫暖感，暖色系布置的搭配，讓咖啡屋內瀰漫著悠閒的氛圍！

▲▼漫時光咖啡。（圖／我的旅圖中提供）

夕陽打在屋簷上增添浪漫氣息

▲▼漫時光咖啡。（圖／我的旅圖中提供）

室內陽光照入而特別明亮

咖啡廳菜單樣式選擇多樣化，有咖啡、冰沙、蛋糕、布丁、鬆餅等，其中部落客認為「香蕉巧克力鬆餅」非常特別，鋪上滿滿的香蕉和麥片，最後淋上可可醬吃起來香甜不膩，鬆餅即使冷掉了吃起來還是鬆軟的，並不影響口感。另外手作麵包製作過程不含油和香精等化學添加物，麵包裡些許的蔓越莓使麵包起起來酸甜可口！店內不論是麵包、焦糖布丁或芝麻奶酪老闆都堅持手工製作，不添加化學物質，味道濃郁口感綿密！

▲▼漫時光咖啡。（圖／我的旅圖中提供）

餐點變化多且多為手工製作

▲▼漫時光咖啡。（圖／我的旅圖中提供）

老闆不定時的去進修咖啡課程

咖啡廳室外有很多超好拍的設計，據說還有人會請老闆將圍牆上的日期改成某種紀念日，成為獨一無二的約會場所！下次到三義遊玩時，不妨到咖啡廳感受童話世界裡的美麗時光。

▲▼漫時光咖啡。（圖／我的旅圖中提供）

▲具有互動性的設計增加拍照趣味

漫時光咖啡
地址：苗栗縣三義鄉龍騰村9之5號
營業時間：平日13:30-17:30週末11:30-17:30(週三、四公休)
電話：(03)787-8600
官方網站：漫時光咖啡

關鍵字： 苗栗美食 漫時光咖啡 我的旅圖中 during my journey

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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