紐西蘭羅伊峰屏息美景　登山還有羊相隨

點評：真的超壯觀的！

▲紐西蘭的羅伊峰美景。（圖片由MR photography x 張詠翔醫師提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

位於地球另一端，南半球的紐西蘭，或許是很多人一生必去的地方。紐西蘭的Roys Peak羅伊峰，是紐西蘭十大受歡迎的步道之一，至高點海拔有1578米，可以一覽紐西蘭第四大湖瓦卡納湖（Lake Wanaka）和周圍大部分地區。

▲山上可以一覽整個瓦卡納湖。

部落客＜MR photography x 張詠翔醫師＞分享了他前往到紐西蘭羅伊峰登山的心得。他們是臨時起意的行程，因此沒有準備太多的器具就啟程，由於步道單程就有8公里長，但是就爬升了1000多公尺的高度，在有一定的坡度下且沒帶登山杖讓兩人都鐵腿，甚至為此吵架。且由於水源帶得不夠，甚至還取溪水來喝，因此提醒大家出發前一定要做足功課。但登頂後的美景卻是壯觀的讓人感動，從山頂可以眺望完整的瓦卡納湖和阿斯帕林山。

▲步道沿途風景優美。

▲遠方的山景。

客落客也提到，由於這條步道是標示為Easy: Walking track，應該是簡單等級，但是走起來卻一點也不Easy，而整座山都算是牧場，在每年的10到11月綿羊繁殖季，步道會因此封閉。步道上並無提供飲水或食物，務必備妥相關補給。在夏季登山旺季時，甚至還會有許多人潮。

▲沿途也會有許多羊群相伴。

羅伊峰的步道來回16公里，步行約5~6小時，整條步道沒有階梯，都是延續前人軌跡行走，因此會有崎嶇不平的路況，出發前還是要衡量自己及旅伴的狀況，做好事前準備才不會敗興而歸。

▲步道多為前人留下的路跡。