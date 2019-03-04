柴山無敵海景景觀餐廳　遠眺夕陽西下享受徐徐海風拂面

點評：夕陽西下的海景總是最浪漫的！

▲擁有超級美景的景觀餐廳

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／Miss V提供，請勿任意翻攝以免侵權）

壽山，俗稱柴山，位於高雄市內，是目前高雄市最熱門的登山健行步道，不論是清晨或黃昏，來此健行運動的遊客總是絡繹不絕。有一間海景景觀餐廳就位於柴山，不但空氣清新，又可以遠眺夕陽西下於海平面下的天然美景！部落客「Miss V」在社團「旅遊超爽的！」內要為大家介紹這間地理位置極佳的景觀餐廳！

▲小小一間餐廳擁有大大的海景

「海韻戀歌」，如餐廳的名子一樣，點杯飲料，悠閒地坐在面海測，凝視著海洋和天空放鬆心情，傾聽大自然真情演奏的美妙樂曲！店家位置區分為室內和室外，若是５點左右抵達的遊客們建議坐在戶外區，可以盡情享受一望無際的海洋以及海風徐徐吹來的舒適，且一、二、三樓都有戶外座位區，不用害怕座位不夠，可以慢慢的挑選一個自己喜歡的位子坐下，悠閒地渡過午後時光！

▲戶外用餐區超級舒適

▲望向遼闊得大海很舒服

餐廳內提供多樣餐點可以選擇，吐司、燴飯和麵類食品都有，飲品部分更是多種款式，適合親子到此共渡親子時光，也是非常適合戀人的約會場所！

▲多樣化的餐點可以選擇

▲飲品方面選擇也很多

海韻戀歌

店家FB

地址：高雄市鼓山區柴山51-2號

電話：07-5251558

營業時間：15:00~20:00