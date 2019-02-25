錐麓古道700公尺懸崖邊的屏息美景

點評：看起來好美啊

▲花蓮太魯閣國家公園內錐麓古道的斷崖之美。（圖片由山女孩 Melissa x Mao 冒險生活提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

許多人喜歡利用假日去登山、健行，除了運動之外，還能呼吸新鮮空氣，看看平時沒看過的風景。今天就有網友分享了他去太魯閣國家公園錐麓古道刺激的健行過程。

▲錐麓古道。

位於太魯閣國家公園內的錐麓古道最初是在日治時期為了戰爭和統治需求所開鑿的，也是太魯閣國家公園內唯一的史蹟保存區，屬於合歡越嶺古道的其中一段，因建立於三角錐山的山麓而得名「錐麓」。古道總長約10公里，但因許多路段毀損失修而不開放，目前開放路段為燕子口登山口經巴達崗部落至斷崖駐在所後折返，單程約3.1公里，折返一趟約5小時。燕子口登山口處海拔約274公尺，至折返處的錐麓斷崖海拔約765公尺，在3公里的路段爬升約500公尺，整體走起來並不會太輕鬆。

▲錐麓古道導覽告示牌。

從燕子口進入古道後，過了錐麓吊橋後到巴達崗駐在所的約一公里路程較多階梯，上坡路段也較長，若沒有先熱身的話爬起來會比較辛苦。而過了巴達岡後，大部分的步道都是原始路面，途中累了也可以稍作休息。

▲入口處的錐麓吊橋。

▲步道前段較多陡坡和階梯。

▲巴達崗駐在所的遺跡。

抵達終點前的錐麓斷崖，可以說是最美卻也最驚險的一段，步道寬僅1公尺，一旁則是身不見底的斷崖，行走時候記得抓好山壁上的繩索。途中還會經過日治時期就以雕刻好的觀音菩薩石像。抵達度到開放終點的駐在所則有一片很大的空地，可以在這邊休息，補充體力之後再折返下山。

▲驚險的錐麓斷崖路段。

▲鎮守古道上的觀音像。

▲折返處駐在所的平台。

錐麓古道是熱門健行路線，因此古道維護情形很好，路跡也都被走的非常明顯，若遇到雨天，步道的原始路面會變得有些泥濘，要請小心行走。要注意的是錐麓古道每日有入園時間及人數限制，需於入園前1到30日事先上國家公園管理處的入山申請網站申請入園證，平日開放96人，假日156人入山。且遊客需要在上午7點到10點間進入錐麓古道。入園前要先至溪畔服務站購票，連同入園許可證、入園公約一併查驗入場。

▲入山前務必先熟知相關規定。