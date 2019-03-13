台北一個人也可享用的酸菜白肉鍋　還有外酥會爆漿的黃金餃

點評：我也要一人去吃看看＞＜

文、圖／尼豪

台灣最讓人著迷的點之一就是美食了，尤其是各式各樣的小吃，嘴饞的時候都是我的首選，這間無敵搶鍋麵位在我家附近，以前就常常去吃虎林街巷內的無敵水餃，其實以前在無敵水餃，搶鍋麵就相當夯，許多客人來到無敵除了水餃外都要吃搶鍋麵，而且現在無敵搶鍋麵，除了搶鍋麵跟水餃外，還有個人的酸菜白肉鍋，不用揪一群人，自己一個就可以享用囉！

有別於一般的麵店、水餃店，無敵搶鍋麵內部環境較為舒適不少，木質地板與桌子，搭配淡黃的燈光，營造出溫暖的氛圍。

附上菜單給大家參考，無敵搶鍋麵除了搶鍋麵之外，招牌的水餃當然少不了，此外還有蔥油餅、滷味等小菜，也可以點套餐搭配小菜與湯品或湯品唷。

許多人應該跟我第一次來吃的時候一樣，會好奇搶鍋麵到底是什麼，原來搶鍋麵原名應為熗鍋麵，先將雞蛋半煎炸，加入高麗蔡、番茄、肉絲，接著爆炒到快要焦香時加水熬煮，搭配Q彈拉麵，湯頭自然鮮甜。

無敵的餐點都是現點現做，點好之後可以先到自助區，取用醬料以及餐具，等待美食上桌。

首先上桌的是蔥油餅，無敵的蔥油餅是屬於比較薄的類型，表面煎到十分香酥爽脆，內部紮實，喜歡吃辣的話還可以加上些辣椒更美味。

接著是海陸搶鍋麵套餐，除了有加了大蝦的搶鍋麵之外，還有小菜拼盤以及飲品，份量十足。

海陸搶鍋麵的內容物相當豐富，除了有鮮蝦、肉絲之外，還有滿滿的蔬菜，雖然搶鍋麵是以大火爆，炒但不得不說無敵的火侯控制得相當好，有大火炒過的香氣，但食材熟度恰到好處，蝦子吃起來也保有Q彈鮮甜。

無敵搶鍋麵的湯頭屬於較為清爽的路線，喝起來不會太鹹太油，相當爽口，入喉後就是淡淡的蔬菜與海鮮清甜。

麵條的部分則是使用拉麵，微卷的粗麵條，口感相當彈牙。

另外還有套餐搭配的小菜拼盤，可與搶鍋麵一同搭著享用。

飲品的部分則是有冬瓜茶與茉香綠茶可選，我點的冬瓜茶使用的是台南知名老舖義豐，香甜順口，相當解渴。

再來還有無敵搶鍋麵的個人酸菜白肉鍋，以往要吃酸菜白肉鍋，都要相揪三五好友，有時人不夠偏偏又想吃的時候，這種個人鍋就派上用場啦！雖然是個人鍋，不過一樣是使用銅鍋，裡面放上燒紅的炭，原味呈現唷！

雖然這酸菜白肉鍋是個人鍋，不過裡面的料也不馬虎，蝦子、蛤蜊等應有盡有，這些海鮮料讓酸白菜鍋多了自然海鮮的清甜。

豬五花下鍋稍微涮個幾秒鐘就可以品嘗了，無敵的酸菜白肉湯頭除了有酸之外，還有淡淡的甜味，屬於酸酸甜甜的風格，我覺得肉可以先吃原味，接著再沾腐乳，醬搭配白飯更是下飯唷，吃不夠還可以加點肉片。

剛剛的蔥油餅還沒吃完，店內的服務人員還推薦一種獨家吃法，把蔥油餅放進鍋中，吸滿酸甜的湯汁，也是別有一番風味呢。

無敵黃金餃則是以前在無敵水餃，我就很愛吃的一道菜，平常別的地方也比較少有機會吃到，大多吃到炸餛飩較多，有高麗菜與韭菜兩種口味，今天點的是韭菜。

這黃金餃把新鮮的水餃下油鍋現炸，外皮變得十分酥脆，內部則是超級多汁，吃的時候一定要小心燙口，因為咬下肯定會爆漿。

除了醬油之外，更不要錯過蜂蜜芥末醬，跟現炸的水餃特別搭，值得一試唷。

無敵搶鍋麵

地址：台北市信義區忠孝東路五段177號

營業時間：星期一11：30－14：00，17：30－21：00

電話： 0227676838