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輕食低卡外帶餐盒進駐微風南山　適合上班族OL的營養便當

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡..

點評：我也要吃~
ETtoday餓勢力

▲▼Savour Fresh。（圖／Wisely提供）

文、圖／Wisely

這家位於【微風南山】B1裡的《Savour Fresh》，本身主打低油、低卡與低鹽的原味餐盒，本身卡洛里超低大約在500~800左右，頗受到鄰近上班族的歡迎！現在，還推出主廚套餐優惠價組合，可選擇六種主食搭配「沙拉」三項擇一的主廚套餐優惠組，讓來客可到營養的風味便當！

▲▼Savour Fresh。（圖／Wisely提供）

▲▼Savour Fresh。（圖／Wisely提供）

▲▼Savour Fresh。（圖／Wisely提供）

店家本身位於B1微風超市旁，走的是自然綠色風格，在一旁還有提供附插座的專屬立食區，可以拍照打卡使用。

▲▼Savour Fresh。（圖／Wisely提供）

▲▼Savour Fresh。（圖／Wisely提供）

▲▼Savour Fresh。（圖／Wisely提供）

▲▼Savour Fresh。（圖／Wisely提供）

餐盒平圴單價在NT100左右，而沙拉則在NT80左右，另外還有甜點飲品約NT50左右，如果選擇優惠組合會便宜一點點，光看照片感覺很視覺系又養生…

▲▼Savour Fresh。（圖／Wisely提供）

▲▼Savour Fresh。（圖／Wisely提供）

▲▼Savour Fresh。（圖／Wisely提供）

店家的包裝以四角方形餐盒做設計，餐盒與沙拉除了主食之外還附醬料，本身的醬汁多數為店家自行開發，而餐盒搭配的是白飯與十穀結合的穀米飯。

▲▼Savour Fresh。（圖／Wisely提供）

當日甜點嚐了百香豆奶酪NT49、草莓豆奶酪NT49與少女茶花凍NT49來吃；味道部份我個人偏愛少女茶花凍的口感香氣，百香與草莓的優格醬各有特色，搭配豆奶酪不同於一般的鮮奶酪，口感較清爽。

▲▼Savour Fresh。（圖／Wisely提供）

果香水泡泡就是水果口味的氣泡飲，都是選用天然果醬製作；我喜歡金桔柚子NT49的滋味要多些，而檸檬蘋果NT49的味道有點偏淡，但視覺上很吸睛！

▲▼Savour Fresh。（圖／Wisely提供）

水水雞鮮蔬NT79選用舒肥雞胸肉搭配美生菜與蘿蔓，其特點在於搭配特調是拉差優格醬，本身來自東南亞帶些微辣刺激，讓原本略甜的雞肉呈現不同的味道！

▲▼Savour Fresh。（圖／Wisely提供）

烤菇菇鮮蔬NT79則以鮮烤季節菇類，搭配美生菜與蘿蔓與羅勒優格醬，讓原本蕈菇的香氣帶著青醬的香甜味，很適合愛吃素食的朋友做選擇。

▲▼Savour Fresh。（圖／Wisely提供）

以豆腐代替澱粉加入豬肉、牛肉與碎洋蔥手拍製作的豆腐漢堡排NT109，本身口感略紮實但是具有水感，香氣部份是其特色，搭配穀米飯與多項青蔬吃，相當地健康可口。

▲▼Savour Fresh。（圖／Wisely提供）

以豬五花製作的彩豚肉圈圈NT109，主要特色是將五花肉捲入菠菜和紅蘿蔔，然後再蒸烤處理，再搭配具甜味的蜂蜜芥末醬吃，讓味道呈現不同的特色！

▲▼Savour Fresh。（圖／Wisely提供）

這家《Savour Fresh》是店主老闆的創業作，他很希望推薦原味營養輕食的餐盒給大家品嚐，而且也提供了十張【主廚套餐招待券】給Wisely，歡迎各位朋友參與臉書粉絲團的抽獎活動。

Savour Fresh
地址：台北市信義區松智路17號B1
電話：02 2552 6232
時間：11:00-22:30

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。 
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關鍵字： Savour Fresh Wisely 達人美食 美食情報 台北美食

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