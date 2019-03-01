半個手掌大的水餃！鶯歌超大餃子滿滿餡、銅板價

點評：看起來真的好好吃啊

旅遊中心／綜合報導 圖、影／網友大食妹掘樂子提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權

來到新北市的應該，除了買買陶瓷品，逛逛老街之外，如果肚子餓了該吃什麼？有網友就分享了一間位在鶯歌行政路上的餃子館，水餃超大顆，且一顆只賣5塊錢！比起市面上一般水餃店真的大碗又滿意，CP值滿分。

▲鶯歌品香餃子館的超大水餃都是每日現包。

這間品香餃子館每到用餐時間店裡常常坐滿客人，除了其他麵食類餐點之外，很多人都是為了這一顆顆飽滿的水餃而來。水餃有高麗菜、韭菜兩種口味，每一顆都包成金元寶的形狀，在很多水餃都縮水吃很多顆還不會飽的時代，這裡的水餃甚至有半個手掌那麼大，吃起來超滿足。

▲滿滿的韭菜和高麗菜內餡。

水餃雖大，且也皮薄餡多，一口咬下可以看到裡面的滿滿餡料，韭菜口感很嫩且味道濃郁，吃得出滿滿的韭菜味，對於愛吃韭菜的人真是一大口福。至於不吃韭菜的朋友也能來上高麗菜口味，依然粒粒飽滿，且內餡的高麗菜爽口清甜，搭配上豬肉餡的香氣，也會讓人一顆接一顆的吃。

▲水餃內用一律一顆5塊錢。

除了水餃之外，也能點切一些豆干、海帶等小菜，或是酸辣湯、大滷湯等，花銅板價就可以飽餐一頓，若外帶冷凍水餃回家自己煮每顆還只要4.5塊，而且這邊水較特別大顆，平常習慣吃15顆水餃的網友還笑稱來這吃7顆就飽了。下次來鶯歌不耀錯過這家CP值超高的餃子館。

▲除了水餃之外還有麵類、小菜和湯可以飽餐一頓。

品香水餃

地址：新北市鶯歌區行政路27號

營業時間：週一～週日11:00~21:00，週二公休

電話：02-8677-1890