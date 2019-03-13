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浪漫「愛河之心」整修完成！散步約會騎自行車賞超美光影

點評：真的好美啊！
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▲高雄愛河之心。（圖／微笑的眼提供）

▲愛河上的浪漫景點「愛河之心」。

旅遊中心／綜合報導　（圖／微笑的眼提供，請勿任意翻攝以免侵權）

說到高雄，除了地標85大樓，大家一定會想到最近討論度很高的愛河。但除了能搭船、能散步約會和跳愛河之外，位於愛河中上游，於2007年啟用的「愛河之心」，經歷過去年一段時間整修之後，已於2月重新開放

▲高雄愛河之心。（圖／微笑的眼提供）

▲愛河之心由兩個湖組成。

愛河之心分為東、西兩湖。西湖約2.1公頃，作為迴船區及景觀湖，湖面上有長度約100公尺的S型情人橋，東湖約1公頃，栽種水生植物以發揮局部淨水功能，並設置噴泉落瀑造景。由於兩湖中間貫通的景觀橋，形狀類似一個心形。因此也呼應了「愛河之心」這個浪漫的名字。

▲高雄愛河之心。（圖／微笑的眼提供）

▲湖上的景觀橋。

這邊是由水陸觀光和滯洪池結合生態整治而成。有自行車道和湖景可以欣賞。愛河之新在重新整修後，改善照明設備和周圍植栽，也增加了綠化、遮蔽和無障礙空間，希望帶給到訪的人更好的感受。

▲高雄愛河之心。（圖／微笑的眼提供）

▲夜間可欣賞光影變化。

結合自行車道的愛心之心，有網友稱為一種空間藝術，融合了人和大自然，再加上水的點綴，不論白天晚上很適合來這邊散步、騎車，也能欣賞城市的光影映照在湖面上，可以說是來高雄不可錯過的景點。

▲高雄愛河之心。（圖／微笑的眼提供）

▲散步和騎自行車的好去處。

愛河之心
地址：高雄市鼓山區博愛一路和同盟一路口

關鍵字： 愛河 愛河之心 高雄 高雄旅遊

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