高雄傳統古早味肉粥　生米砂鍋魚骨高湯超讚

點評：明天早餐幫你決定好了！

文、圖／蘇小喵

每天張開眼就是在想早餐吃什麼，吃膩家裡附近的西式早餐，對永和豆漿那類的也提不起興趣，總想著要是有牛肉湯、鹹粥還碗粿那類的就好了。這些在高雄早餐雖然有，但離我家還是太遠，要刻意繞路才能買到。最近改變騎車路線，讓我發現有一攤傳統古早味的鹹粥，就在明誠路跟富國路交接口，名字也超直接，就叫「粥記」，連吃好幾天後，決定將這等美味推薦給跟我一樣有早餐障礙的人。

粥記在明誠路跟富國路交接處，兩邊都有大大的紅色立牌，標示不同口味的粥品。像是皮蛋竹筍粥、絲瓜竹筍粥、香菇竹筍粥等，可以看出粥的基底就是竹筍肉粥。

攤位用國小的課本、傳統飯碗去作裝飾，果然有古早味的感覺。攤子雖小，但前面也有一排椅子可以現場吃，目測應該坐個3-4人就滿了吧！

攤子裡可以看到兩個大砂鍋，老闆娘說這都是現場用生米下去煮，砂鍋的保溫效果好，也能讓米粒吃起來更易熟軟好入口。跟老闆娘點完餐後，她會從砂鍋裡撈出粥，再搭配不同口味的料。

不過重點還是在這砂鍋粥的精華！老闆娘除了煮粥、撈粥外，只要有空她就會跟客人說她是怎麼煮這鍋粥的XD聽完後保證客人都會滿懷感恩的把粥吃光光。她說，除了砂鍋煮粥外，粥的高湯是重要關鍵，高湯裡用虱目魚骨跟深海魚骨熬煮，為了去除腥味，還要放入超過七種的蔬果去調和，小火熬煮八個小時後才算成功。

煮粥時，放入新鮮的手切高山竹筍跟肉絲，從高湯到煮粥全程只加入鹽巴調味，沒有其他的化學添加物。主要是希望每個客人都能從早餐就吃得好、吃得健康，聽完是不是很感動，對外食族來說很重要啊！

我目前吃過三寶（香菇、絲瓜跟鹹蛋），也吃過皮蛋竹筍粥，今天選香菇+煙燻豆皮竹筍粥跟鹹蛋竹筍粥。香菇跟煙燻豆皮的味道聞起來很香，下次想再點一次！

粥品有大小碗之分，我老公指定說他要吃兩大碗，所以我乾脆帶保鮮盒去裝；我自己用保溫杯。保溫杯效果也滿好的，可以讓粥保持一定熱度，如果放到中午吃也很OK。前天我老公還說他要放到晚上吃，我就一早買粥放涼後冰入冰箱，下班回家後他再蒸過，一口都沒留給我。據他本人說，吃起來粥的味道更濃厚，一點都不失色（所以就吃光沒留給我了！）

瞧瞧這粥品裡的米粒！！！！！砂鍋果然厲害！當然煮的人技術也要很好啦～每一顆米粒都相當完整沒過度開花，吃進口中也能感受到「粒粒」口感。來跟大家說說滋味吧！這粥整體來說滋味是相當清淡的，本來以為會越吃越膩口，但完、全、沒、有、這、個、困、擾！建議大家吃之前先攪拌一下，讓表面的胡椒與芹菜香氣可以更均勻，非常耐吃的一道粥品。

想吃口味清淡的話，可以請老闆娘不要加胡椒，像是小朋友、老人或生病的人，很適合來上一碗。另外就是粥裡面的肉，老闆娘是用中里肌肉，就算小朋友也很好咬，對於我這正在矯正牙齒的人，也都不是問題。

來來來！口味請看這裡！各位留在高雄、早餐不知道要吃什麼的，推薦你來吃個一碗啦～

粥記古早味肉粥

地址：高雄市左營區明誠二路跟富國路交接口

營業時間：07:00～賣完為止（公休：週日）